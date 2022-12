Hyundai Ioniq 5 N, mi manda Kia EV6 GT. Il teaser ufficiale

In versione "racing", Ioniq 5 N (dal 2023) con doppio motore e 585 cv di potenza? In video, un primo sguardo alle modifiche anteriori

Dai test in gran segreto ai primi giri in pista sotto camouflage, ma alla luce del sole. Hyundai Ioniq 5 N ancora avvolta dall'involucro mimetico, ma ormai parte integrante dell'audace ''N family'' del marchio coreano. Eccola rappresentata accanto ad RN22e e N Vision 74. L'immagine è in realtà soltanto un fotogramma estratto da un video documentario sul futuro della divisione N Performance. Ma intanto, ci offre uno sguardo migliore al suo design esterno. Almeno, in volto. Salta ai secondi finali della clip...

ACCIPIGLIATA Il video teaser conferma numerosi dettagli intravisti sulle precedenti versioni di prova. All'anteriore, Ioniq 5 N manterrà dunque i suoi elementi retro-futuristici, come la carrozzeria angolare e il layout a doppio faro. Il paraurti inferiore viene a sua volta equipaggiato di una grande presa d'aria centrale per aiutare a raffreddare il pacco batterie e di due prese d'aria laterali per ventilare i freni anteriori. Presto, siamo certi, accederemo a immagini che la ritraggono anche in coda (spoiler posteriore esteso, diffusore) e di profilo.

VEDI ANCHE

Fate largo a Hyundai Ioniq 5 N

EV6 GT DOCET Ioniq 5 N utilizzerà la stessa piattaforma E-GMP e la stessa batteria da 77,4 kWh del concept RN22e, idem per la configurazione a doppio motore e trazione integrale, disponibile anche su Ioniq 5 standard. Anche Kia EV6 GT rispecchia questo schema, traducendolo in una potenza di 585 cv e 740 Nm di coppia, in un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e in una velocità massima di 262 km/h. Dalla collega di progetto, aspettiamoci numeri molto simili. Veloce, Ioniq 5 N, ma troppo silenziosa? Non se salirà a bordo la funzione N Sound+ per generare un rombo artificiale. Stay tuned.

Ioniq 5 N, le nostre foto spia

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/12/2022