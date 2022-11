Hyundai Pony Coupé, la volta buona. Il design? E chi, se non Giugiaro

Di sentimenti di rimpianto e tentativi di rianimazione di un prodotto nato sotto buoni auspici, ma che non raggiunse la maturità, già raccogliemmo indizi durante l'estate scorsa, quando Hyundai presentò N Vision 74, una concept ibrido a idrogeno. Ora, le intenzioni sono ancor più serie: Hyundai Pony tornerà, e stavolta sì, uscirà dal guscio di prototipo. A disegnarla - e chi, sennò - il suo padre naturale, Giorgetto Giugiaro. Il Costruttore coreano lavorerà con lo studio di design italiano GFG Style, fondato da Giugiaro e suo figlio Fabrizio, e reinterpretà in chiave moderna la Pony Coupe Concept che debuttò al Salone di Torino del 1974. La ''bozza'', a primavera 2023. Pony Coupé di serie? Quando non si sa, ma è quasi certo che succederà.

Hyundai Pony Coupé Concept (1974)

RENDEZ VOUS Hyundai ha annunciato l'intenzione di ricostruire la Pony Coupe Concept del 1974 durante un evento coi Giugiaro, il direttore creativo di Hyundai Motor Group Luc Donckerwolke e il vicepresidente esecutivo e capo del Global Design Center di Hyundai Motor, SangYup Lee. ''Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Giorgetto e Fabrizio a Seoul per questa rara occasione e non vediamo l'ora di collaborare con loro e GFG Style a questo straordinario progetto di design'', ha affermato Donckerwolke. ''Non solo questo progetto ha un valore storico, ma rappresenta anche uno scambio interculturale che potrebbe aprire la strada a ulteriori collaborazioni lungo la strada''.

Giorgetto Giugiaro, Luk Donkervolke, SangYup Lee

VEDI ANCHE

THE ITALIAN JOB L'entusiasmo è ricambiato. ''Progettai Hyundai Pony quando ero ancora un giovane designer a inizio carriera'', spiega Giorgetto Giugiaro. “Mi sentivo molto orgoglioso dell'incarico di creare un veicolo per un'azienda e un Paese che si accingevano ad affrontare le sfide del mercato globale. Ora sono profondamente onorato che Hyundai mi abbia chiesto di ricostruirlo per i posteri e come celebrazione del patrimonio del marchio”.

Pony Coupé Concept, i disegni originali

PONY STORY Nel lontano 1974, Giugiaro venne incaricato da Hyundai di progettare cinque prototipi, uno dei quali era una Coupé. La Casa contava di vendere Pony Coupé in Nord America e in Europa, ma il progetto si interruppe nel 1981. Nonostante ciò, Pony Coupe Concept è ancora oggi considerata una pietra miliare dell'eredità Hyundai e un segno distintivo della visione dell'azienda del presidente fondatore Ju-Yong Chung. Il design dello studio originale ha influenzato direttamente sia il concetto di Ioniq 6, sia la stessa N Vision 74 Concept. Tecnologie future, accenti retrò. Presto, i ricordi si trasformeranno in esperienze nel tempo presente.

Hyundai N Vision 74 Concept, assaggi di nuova Pony Coupé

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/11/2022