Hyundai Ioniq 6: svelati i prezzi della berlina sportiva 100% elettrica

Mercoledì 9 novembre 2022: una data da segnare sul calendario: è il giorno in cui il sottoscritto compie gli anni, e ok, ma ancor più importante aprono i pre-ordini di Hyundai Ioniq 6, la seconda vettura 100% elettrica della gamma Ioniq, ormai prossima al debutto in Italia. Siamo andati a vederla più da vicino qualche settimana fa: qui trovate la nostra anteprima video.

ANCHE IN CONCESSIONARIA Hyundai Ioniq 6 potrà essere prenotata sulla piattaforma online Hyundai Click to Buy. Successivamente, a partire dal 1 dicembre, l’auto potrà essere ordinata in maniera più tradizionale anche presso tutti gli showroom Hyundai.

Hyundai Ioniq 6: pronta al debutto la streamliner elettrica. Visuale di 3/4 anteriore

MOTORI, BATTERIA E AUTONOMIA L’elettrica coreana sarà disponibile in tre motorizzazioni e due tagli di batteria. Il modello d’attacco monta un motore al posteriore con potenza di 151 CV e coppia di 350 Nm: velocità massima di 185 km/h, batteria da 53 kWh per un’autonomia di 429 km nel ciclo combinato WLTP. Il modello intermedio ha invece un motore da 229 CV e 350 Nm di coppia, mentre il pacco batterie ha una capacità di 77,4 kWh, che consentono un’autonomia (sempre nel ciclo combinato WLTP) di 545 km con i cerchi da 20”, e di ben 614 km con i cerchi da 18”. Al top di gamma c’è la versione con due motori elettrici, uno per asse, per una potenza complessiva di 325 CV e una coppia di 605 Nm (0-100 in 5,1 secondi). Invariata la capacità della batteria, mentre l’autonomia scende - per via della maggiore potenza - a 519 km con i cerchi da 20”, e 583 km con quelli da 18”.

Hyundai Ioniq 6: pronta al debutto la streamliner elettrica. Ecco gli interni

UN POWERBANK SU RUOTE L’architettura a 800V permette di collegarsi alle colonnine ultrafast e passare dal 10% all’80% della batteria in 18 minuti, incamerando oltre 350 km in un quarto d’ora. La tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), infine, permette di trasformare l’auto in una piccola centrale elettrica su ruote in grado di erogare una potenza di 3,6 kW anche dalla porta di ricarica esterna: si possono alimentare diversi dispositivi, e volendo anche ricaricare un’altra auto.

VEDI ANCHE

PREZZI E ALLESTIMENTI La versione d’ingresso è nell’allestimento Progress, disponibile solo per la motorizzazione da 151 CV e la batteria da 53 kWh: costa 47.550 euro e comprende fari full LED, specchietti esterni ripiegabili elettricamente, cerchi in lega da 18”, connettività Android Auto e Apple CarPlay, sensori di parcheggio davanti e dietro, caricatore di bordo da 11 kW e una ricca suite di aiuti alla guida che comprende cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza e centraggio dell’auto nella corsia di marcia.

Hyundai Ioniq 6: pronta al debutto la streamliner elettrica. Visuale di 3/4 posteriore

L’allestimento Innovation è disponibile solo per la motorizzazione da 229 CV e batteria da 77 kWh, che con un’autonomia dichiarata di 614 km è la più equilibrata. Costa 55.400 euro, e alla dotazione della versione Progress aggiunge i fari a matrice di LED, la guida assistita di livello 2 in autostrada, la luce ambientale bicolore e la ricarica wireless per lo smartphone. L’allestimento top di gamma Evolution è disponibile per le due motorizzazioni più potenti, compresa quella AWD da 325 CV, a 62.450 euro. Di serie troviamo i sedili in pelle (quelli anteriori ventilati e riscaldati), i cerchi in lega da 20” (18” senza sovrapprezzo), l’head-up display, impianto stereo Bose e volante con grafica pixel LED. Sul fronte degli ADAS è disponibile la telecamera a 360°, l’assistente di parcheggio e il monitoraggio dell’angolo cieco.

Hyundai Ioniq 6 Potenza Autonomia (18”) Autonomia (20”) Progress Innovation Evolution 53.3 kWh RWD 151 CV 429 km 47.550 euro 77.4 kWh RWD 229 CV 614 km 545 km 55.400 euro 58.950 euro 77.4 kWh AWD 325 CV 583 km 519 km 62.450 euro

Hyundai Ioniq 6, visuale laterale

OPTIONAL Hyundai Ioniq 6 è disponibile di serie con la vernice micalizzata Bye Blue Pearl; il metallizzato costa 750 euro, mentre la verniciatura opaca 1.000 euro. Solo sull’allestimento più ricco Evoluzion è disponibile il pacchetto Tech (1.800 euro) con tetto apribile e specchietti esterni digitali.

GARANZIA Come tutte le Hyundai, anche Ioniq 6 offre una garanzia di 5 anni e km illimitati, che si affianca a quella di 8 anni o 160.000 km per la batteria.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/11/2022