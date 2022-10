Nuova Hyundai Kona 2023: le prime foto spia trovate in Rete

Come sappiamo sono in corso i collaudi della nuova Hyundai Kona 2023, ma dopo le foto spia dell'auto camuffata e un credibile rendering sono spuntate in Rete le immagini di un prototipo con la parte posteriore parzialmente scoperta, mentre veniva trasportato su una bisarca. E il dettaglio del posteriore rivela un design minimalista che potrebbe sembrare ispirato dal Tesla Cybertruck di Elon Musk.

Il posteriore della nuova Hyundai Kona 2023

COSA RIVELANO LE IMMAGINI Le foto mostrano una sottile luce a LED a tutta larghezza posizionata sotto il lunotto posteriore e un portellone piuttosto piatto con l'emblema Hyundai e la targa montata in basso. Anche se la parte inferiore del posteriore rimane coperta dalle camuffature, sembra che le luci riprendano lo schema della Kona attuale, con due gruppi di LED supplementari montati ai lati del fascione.

Nuova Hyundai Kona 2023, foto spia degli interni

FRONTALE E INTERNI Una barra a LED a tutta larghezza sarebbe prevista anche all'anteriore, sopra l'ampia calandra e i fari integrati nel paraurti. Di profilo, la nuova Kona sembra mantenere proporzioni simili alla versione attuale, con parafanghi squadrati ispirati ai precedenti e messi in evidenza da estesi rivestimenti in plastica, che fanno tanto SUV. All'interno troveremo una nuova plancia digitale con due schermi appaiati e integrati in un unico pannello, sulla falsariga di quanto visto su Ioniq 5, con bocchette di ventilazione sottili e un congruo numero di tasti fisici per non rendere l'esperienza troppo touch.

La strumentazione digitale di Hyundai Ioniq 5

I MOTORI Secondo i rumor, la nuova Kona - che avrebbe nel mirino la Volkswagen T-Roc - sfrutta una versione aggiornata della piattaforma attuale, proprio come la Niro. L'offerta dovrebbe prevedere motori a benzina, ibridi e completamente elettrici, con l'allestimento sportivo N-Line e le versioni N ad alte prestazioni che sarebbero già atate parzialmente confermate da ulteriori documenti sfuggiti in Rete.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/10/2022