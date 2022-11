Nuova Hyundai Ioniq 5 N gira al Nürburgring. Foto spia

Quello che vedete nelle foto in gallery è il prototipo di nuova Hyundai Ioniq 5 N. Com’è noto si tratta della versione più sportiva e grintosa della 2 volumi elettrica di Seoul. L’auto è stata pizzicata negli scorsi giorni durante i collaudi di rito al Nürburgring. Stando alle prime indiscrezioni Ioniq 5 N potrà contare su alcuni miglioramenti tecnici pensati per ottimizzare la dinamica di guida. Non si escludono dunque interventi al telaio e all’impianto frenante.

Hyundai Ioniq 5 N: il prototipo

VEDO NON VEDO A livello estetico i principali cambiamenti si concentrano al posteriore, con inedite fenditure laterali subito dietro i passaruota e un insolito spoiler ''spezzato'' che potrebbe ospitare il faro triangolare già visto sul retro di Hyundai i30 N (qui i30 N sfida Toyota GR Yaris). In aggiunta, si scorgono i nuovi cerchi in lega dalle forme maggiorate e dallo stile ricercato. Le foto che arrivano dalla Germania non consentono però di fare altre speculazioni sul design, visto e considerato il vistoso camouflage che cela il prototipo. L’auto dovrebbe fare il suo debutto sul finire dell’anno o, al più tardi, nei primi mesi del 2023.

VEDI ANCHE

Hyundai Ioniq 5 N: il posteriore

QUASI 600 CV Alla base di Ioniq 5 N c’è la collaudata piattaforma e-GMP con architettura 800 V. Un pianale polifunzionale che si presta sia a uno schema a trazione posteriore che integrale, con il plus del sistema Vehicle to Grid per alimentare dispositivi elettronici esterni. Già durante il primo contatto di alcuni mesi fa l’erogazione di potenza della versione 4x4 ci aveva davvero convinto (qui la nostra prova). Ora con l’arrivo della più sportiva Ioniq 5 N è scontato che il tutto sarà ancor più adrenalinico! Con ogni probabilità la potenza di Ioniq 5 N si attesterà intorno ai 585 CV, lo stesso output della cugina Kia EV6 GT trazione integrale.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 07/11/2022