Nuova Hyundai Kona N Line allo scoperto: foto e video sfuggono in Rete

Pizzicato in Corea del Sud un prototipo della nuova Hyundai Kona 2024 (in uscita nel 2023): il video-spia del SUV compatto coreano

Dopo le prime foto spia e i rendering ufficiali che ne anticipano il design, ecco finalmente allo scoperto la vera, nuova Hyundai Kona 2023, paparazzata in un parcheggio nell'allestimento N-Line. Nel video qui sotto, ripreso in Corea del Sud, ecco un prototipo visto dal vivo: un esemplare non definitivo, con parti della carrozzeria verniciate in colore sbagliato, ma che dà un'idea delle dimensioni rispetto ai veicoli che le stanno accanto.

DESIGN BELLO CARICO Come anticipato, la nuova Hyundai Kona ha un aspetto piuttosto imponente, con dimensioni che crescono rispetto alla generazione attuale. Il look sarà molto caratterizzato dalle luci diurne frontali, raccolte nella striscia luminosa chiamata Seamless Horizon, che attraversa tutto il cofano e che può essere illuminata in modo dinamico con effetti studiati ad hoc. I fari principali sono più in basso, ai lati del paraurti, e l'effetto complessivo è di una maggiore pulizia del design, anche se le molte griglie nel fascione anteriore e il tema delle sfaccettature a disegnare motivi triangolari (tanto sulle fiancate quanto nei particolari) rimangono a dare al tutto un aspetto piuttosto carico ed elaborato.

DA DIETRO E DA... SOTTO Nel video non si vedono gli interni, che vengono riproposti grazie a immagini di repertorio e che comunque Hyundai ha già mostrato in alcune foto ufficiali. Si nota quanto d'impatto siano i doppi display da 12,3 pollici ereditati dalla Ioniq 5 EV, a formare la plancia digitale delle nuove Kona negli allestimenti superiori: come appunto la N Line del video e l'elettrica Kona Electric. Al posteriore si nota uno spoiler abbastanza pronunciato, il doppio scarico solo sul lato destro e una striscia luminosa che riprende il motivo introdotto all'anteriore. Una ripresa sotto la vettura mostra i bracci della sospensione posteriore in lamiera stampata invece che in alluminio pressofuso: soluzione costruttiva tipica per auto di queste dimensioni, adottata anche da alcuni costruttori premium. Che dite, vi piace? Guardate le foto nella gallery.

Fonte: Car Scene Korea

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/12/2022