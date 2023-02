Kia Sorento: le novità del facelift

L'ammiraglia della gamma Kia, il maxi SUV Sorento, si prepara al facelift di metà carriera e i nostri fotografi hanno catturato le immagini di un prototipo in fase di test sulle strade innevate della Scandinavia. Il camuffamento è pesante e lascia ancora molto all'immaginazione come ai rumor, che a proposito del nuovo modello dicono...

Nuova Kia Sorento, il cofano dall'alto

CAMBIA VOLTO Gli aggiornamenti stilistici più importanti sono attesi sul frontale, che dovrebbe proporre luci del tutto diverse e ispirate a quelle del SUV elettrico Kia EV9. Nel nuovo modello della Sorento i LED hanno sviluppo verticale, a dare maggiore importanza alla griglia ridisegnata. Anche le prese d'aria inferiori del paraurti sembrano essere state ritoccate, così come il cofano, che rimane ben nascosto sotto le pesanti camuffature.

Nuova Kia Sorento, vista laterale

DUBBI SUL LATO B Invariata la fiancata, anche se il fatto che la parte posteriore è nascosta con cura potrebbe nascondere un aggiornamento al terzo montante. Mistero fitto sulla coda, della quale si intravedono giusto i fanali a LED, che a dire il vero paiono invariati rispetto a quelli del modello attuale. Va detto che sotto i mimetismi potrebbe esserci un muletto ancora lontano dalla produzione e che quindi ulteriori aggiornamenti potrebbero venire introdotti nelle prossime settimane.

Nuova Kia Sorento, la camuffatura pesante nasconde i cambiamenti

GLI INTERNI L'interno dell'abitacolo, che già nella Sorento attuale manifesta ambizioni premium, guadagnerà un infotainment più moderno, dotato di servizi connessi on demand e compatibile con gli aggiornamenti Over The Air (OTA): cioè trasmessi via radio per non doverli effettuare in officina. Altro punto saliente sarà il pacchetto di aiuti alla guida (ADAS) AutoMode, che verrà introdotto sulla EV9 e gradualmente condiviso da tutti i modelli del Marchio entro il 2026.

Nuova Kia Sorento, gli interni rimangono in larga parte misteriosi

QUANDO ARRIVA? Per il momento non ci sono indicazioni circa le varianti di motore, che però daranno più spazio - con tutta probabilità - a soluzioni ibride e plug-in non distanti da quelle già in listino. A giudicare dalla mimetica pesante sui prototipi, il debutto della nuova Kia Sorento non dovrebbe essere imminente. Probabilmente la première in pubblico si terrà tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, mentre la commercializzazione potrebbe avvenire nel corso del 2024.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/02/2023