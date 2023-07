Kia EV9: ecco quanto costa il SUV elettrico a 7 posti

Un listino essenziale per una scelta facile facile è quello del SUV elettrico Kia EV9: appena comunicato relativamente all'edizione di lancio. Sono infatti solo due gli allestimenti, distinti anche da schede tecniche completamente diverse. Pochissime (e non molto costose) le dotazioni a richiesta.

Il livello base si chiama Earth e prevede un singolo motore elettrico a dare la trazione posteriore. I minori ingombri del powertrain consentono di avere un vano di carico aggiuntivo nel frontale (frunk) da ben 90 litri, che contengono ben di più dei semplici cavi di ricarica. Potenza di 204 CV per 350 Nm di coppia, Autonomia di 541 km, 185 km/h di velocità e uno 0-100 km/h in 9,4 secondi sono le sue credenziali, per un prezzo d'attacco di 76.450 euro.

Kia EV9, sono tre gli schermi della strumentazione digitale

Kia EV9 GT Line alza l'asticella con una configurazione bi-motore a dare la trazione integrale, ma che riduce la capienza del frunk a 52 litri. La potenza complessiva sale a 384 CV per 700 Nm di coppia, grazie a cui lo ''zerocento'' si brucia in 5,3 secondi e la velocità massima sale a 200 km/h. L'autonomia però cala un po': 497 km è il dato (ancora in via di omologazione).

Kia EV9, il bagagliaio

Accomuna le due versioni solo la batteria da 99,8 kWh che consente la ricarica ultrarapida (dalle colonnine ad alta potenza) per recuperare dal 20 all'80% della carica in 24 minuti, o 249 km di autonomia in appena un quarto d'ora. 7 posti di serie, con quelli della prima e seconda fila riscaldati e ventilati. Le dimensioni? 5,01 metri di lunghezza e 1,98 m di larghezza. Bagagliaio che va da 333 litri con 7 persone a bordo, a 828 litri con i sedili della terza fila reclinati e oltre 2.300 litri di capienza massima.

Il salottino di Kia EV9 6 posti

Il listino super sintetico lascia spazio per due pacchetti di personalizzazione del valore di 1.000 euro ciascuno. Il primo si chiama Lounge Pack e comprende una riduzione dei posti a sedere che diventano 6. Qual è il vantaggio? Le poltroncine della seconda fila diventano girevoli, per creare un salottino con il divanetto della terza fila (che è di serie su tutte le versioni e si ripiega con un comodissimo sistema elettrico). Il secondo pacchetto si chiama Relaxation Pack e prevede sostegni per la parte bassa delle gambe estensibili elettricamente, che trasformano quasi in ''chaise longue'' i sedili della prima e della seconda fila.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/07/2023