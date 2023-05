Kia EV9: sul maxi e-SUV debutta un inedito sistema di climatizzazione

Nuova Kia EV9 è senza ombra di dubbio uno dei modelli su cui il costruttore coreano scommette di più (qui il nostro approfondimento). Le sue forme inedite, il potente sistema propulsivo e l’abitacolo generoso dimostrano ancora una volta che i SUV elettrici di grossa taglia possono essere pratici, confortevoli e appaganti tanto quanto i modelli termici. Negli ultimi giorni sono apparse sul web alcune immagini degli interni del ''gigante'' elettrico di Seoul equipaggiato con un inedito sistema di climatizzazione. Come vedete, buona parte dell'abitacolo è avvolto da materiale isolante protettivo utilizzato per i collaudi.

Gli interni di Kia EV9

INTERNI DIGITALI Dando un primo sguardo da vicino all’abitacolo balzano subito all’occhio gli specchietti laterali e la strumentazione digitale. Quest'ultima si sviluppa su tutta la parte alta del cruscotto e si integra con elementi in materiale pregiato che ricordano il legno naturale. La leva del selettore di marcia si trova invece dietro al volante, proprio sotto il satellite di destra. Il nuovo look dello sterzo si arricchisce con i tasti per la selezione dei diversi profili di guida e con il pulsante del Terrain Mode (con i driving mode dedicati al fuoristrada). Entrambi sono posizionati - per la prima volta - sulla razza inferiore del volante.

I comandi per la regolazione del clima nella zona posteriore

TEMPERATURA OTTIMALE Fra gli aspetti più interessanti di EV9 c’è sicuramente il nuovo sistema di climatizzazione di bordo (qui la nostra prova di Kia EV6). Quest’ultimo si compone infatti di una pompa di calore dedicata di nuova concezione che raccoglie il calore residuo dissipato dai motori elettrici e dall’elettronica di bordo, utilizzandolo poi per riscaldare l'abitacolo. Ciò riduce il consumo di energia aumentando contemporaneamente l’autonomia complessiva dell’auto. Il climatizzatore automatico tri-zona si comanda poi dal display principale, con i tasti fisici a centro plancia riservati alla regolazione della temperatura e alla velocità della ventola.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 02/05/2023