Kia Concept EV5: il SUV elettrico che si ispira a EV9

Il fratello minore di EV9 svelato in anteprima sulle pagine web del costruttore coreano. Debutto in Cina, l'Europa dovrà attendere

Kia ha svelato il nuovo concept di EV5, un SUV completamente elettrico che rappresenta una tappa cruciale nella transizione dell'azienda verso la mobilità elettrica. EV5 si presenta con un design futuristico ed elegante, con linee pulite e minimaliste, una grande griglia anteriore e fari a LED affilati. Lo stile ricorda molto da vicino il look massiccio e imponente di nuova EV9 presentata giusto qualche giorno fa (qui il nostro approfondimento). L'auto nasce anch'essa sulla piattaforma E-GMP 800V del Gruppo Hyundai, la batteria sarà capiente, nell'ordine dei 77 kWh per intenderci. L'autonomia complessiva in condizioni ottimali dovrebbe attestarsi invece intorno ai 500 chilometri, con le ricariche in HPC che consentirebbero di coprire il consueto 20-80% in soli 18 minuti.

Kia Concept EV5: posteriore

INTERNI FUTURISTICI Le caratteristiche più sorspendenti di Kia EV5 sono però all'interno. Dalle foto l'abitacolo appare infatti spazioso e tecnologico, con volante e superfici dalla linea semplice e minimalista. Il cruscotto è completamente digitale e il sistema multimediale di ultima generazione dispone di uno schermo touchscreen da 12,3 pollici. EV5 è dotato di una serie di tecnologie di sicurezza avanzate, tra cui un sistema di assistenza alla guida di ultima generazione che utilizza telecamere e sensori per monitorare il traffico e prevenire eventuali collisioni (qui l'approfondimento sulla tecnologia Kia). Un altro dettaglio interessante riguarda l'apertura delle portiere ''a libretto'', in abbinamento a sedili rotanti per facilitare salita e discesa dei passeggeri.

Kia Concept EV5: gli interni

ELETTRICA DI NUOVA GENERAZIONE Secondo il presidente e CEO di Kia, Ho Sung Song, ''EV5 è il primo modello di una nuova generazione di veicoli elettrici che incarna la nostra filosofia di progettazione Opposites United. L'auto unisce infatti innovazione, funzionalità, stile e sostenibilità''. Nuova Kia EV5 sarà presentata dapprima in Cina verso la fine del 2023 e solo successivamente (in data ancora da definire) nel Vecchio Continente. Nuova EV5 è la rappresentazione dell'impegno dell'azienda nella promozione e nello sviluppo della tecnologia elettrica. Il colosso coerano ha annunciato di voler diventare leader nel settore dell'elettrificazione entro il 2026, con l'obiettivo di vendere un milione di veicoli elettrici all'anno entro il 2030.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 20/03/2023