Kia EV9: il Suvvone elettrico dalle forme boxy arriva in Europa

Nuova Kia EV9, l’avveniristico SUV 100% elettrico con tre file di sedili dallo stile imponente è pronto ad arrivare in Europa (qui il nostro approfondimento). EV9 rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione del brand sia sotto il profilo tecnologico, sia sotto quello stilistico. Con la sua presenza scenica scultorea (piuttosto boxy), nata dall’unione di dettagli estetici ispirati alla natura e alla modernità, il look di questo maxi-SUV a batteria incarna alla perfezione lo slogan: Opposites United. ''Kia EV9 apre a nuovi orizzonti, ridefinendo gli standard del design esterno ed interno, oltre che della connettività e della funzionalità, sempre con la massima attenzione alla sostenibilità'', ha dichiarato Karim Habib, Executive Vice President and Head of Kia Global Design Center.

Kia EV9: il frontale

FORME BOXY Il frontale di nuova EV9 è caratterizzato da linee e superfici semplici e nette. Il look futuristico di EV9 è enfatizzato dall’evoluzione della caratteristica ''Tiger Face''. La nuova Digital Tiger Face si distingue per due gruppi di fari compatti a forma di cubo, posti di fianco a ciascun proiettore. I fari verticali e le luci diurne si allungano fin sopra i parafanghi anteriori. La vista laterale di EV9 mette in evidenza un profilo ispirato a tratti geometrici votato all’efficienza aerodinamica. Le strutture triangolari dei parafanghi e i passaruota molto pronunciati si combinano con le maniglie delle portiere a filo carrozzeria e insieme al tetto slanciato danno una sensazione di dinamicità. Il posteriore infine rimanda al frontale, con luci sottili che sembrano fondersi con la struttura dell'auto.

Kia EV9: posteriore

MASSIMO COMFORT All’interno, i designer Kia hanno dato priorità a comfort e abitabilità. Grazie alla piattaforma modulare E-GMP in comune con EV6, su EV9 il pavimento è completamente e lo spazio al posteriore è davvero tantissimo! Una volta all’interno sembra di trovarsi in una vera luxury lounge in tutte e tre le file di sedili. L’auto viene offerta in configurazione sei o sette posti. Se si opta per la prima, la seconda fila dispone di sedili rotanti in grado di girare su sé stessi di 180°, andando a creare un salottino privato, comodo e accogliente. Dietro al volante, il quadro strumenti floating panoramico si compone di due touch screen da 12,3 pollici e di un display da 5 pollici.

Kia EV9: il salottino fra 2° e 3° fila

GIGANTE ELETTRICO L’auto è lunga 5,01 metri per 1,980 metri in larghezza e 1,755 metri in altezza. Il passo è invece di 3,1 metri. La batteria installata all’interno della piattaforma E-GMP è da 99,8 kWh e dispone dell’architettura di ricarica veloce a 800 V. Kia EV9 è proposto sia con trazione posteriore che con il 4x4. La prima versione dispone di motore elettrico da 204 CV e 350 Nm di coppia, in grado di bruciare lo 0-100 km/h in 9,4 secondi. La variante con trazione integrale monta un motore elettrico anteriore aggiuntivo, che porta la potenza di sistema a 358 CV e 600 Nm (0-100 km/h in 6 secondi). Con la funzione Boost attiva (optional), lo scatto 0-100 orari si copre in appena 5,3 secondi.

Kia EV9: gli interni

SI RICARICA IN UN LAMPO L’autonomia dichiarata per EV9 oscilla fra i 541 km della 2WD e i circa 500 della 4WD. La ricarica veloce alle colonnine HPC consente di ripristinare circa 240 km in appena 15 minuti. A ciò si aggiungono le funzionalità aggiuntive concesse dal Vehicle-to-Load (V2L - per ricaricare dispositivi esterni). In futuro si potrà utilizzare anche il Vehicle-to-Grid, per immettere elettricità nella rete privata/pubblica sfruttando i kWh incamerati nella batteria di EV9 (qui il nuovo sistema di climatizzazione di EV9). Nuova Kia EV9 dovrebbe arrivare in Italia verso fine ottobre, con prezzi di listino ancora tutti da scoprire.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 30/05/2023