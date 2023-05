Con Kia EV9 gli aggiornamenti OTA porteranno servizi innovativi

Il nuovo maxi SUV Kia EV9 si preannuncia come un modello innovativo e non solo sotto l’aspetto del design e della tecnologia di bordo. L’ammiraglia a ruote alte del costruttore coreano che arriverà tra pochi mesi sarà il primo “veicolo definito dal software”, il che significa che i clienti potranno scaricare funzioni utili da qualsiasi luogo, addirittura in movimento a seconda delle necessità. Di fatto, sarà una lente d’ingrandimento virtuale per il futuro tecnologico del marchio. Ciò significa essenzialmente che grazie ai computer di bordo di ultima generazione e alla maggiore capacità di aggiornare il BEV via etere, i clienti potranno avere accesso a una piattaforma online per acquistare nuove funzionalità. Ma andiamo con ordine.

Kia EV9: aggiornamenti OTA innovativi per il maxi SUV elettricoFUNZIONI AGGIUNTIVE SBLOCCATE CON L’APP Mentre gli aggiornamenti via internet sono per lo più limitati al miglioramento dei sistemi operativi, con la EV9 i proprietari potranno scaricare funzionalità come il Remote Smart Parking 2 attraverso il nuovo Kia Connect Store. Ciò consentirebbe ai conducenti di comprare al momento quell’optional e uscire dal proprio veicolo mentre si parcheggia da solo e questa è solo una delle numerose funzionalità avanzate di assistenza alla guida. Un’altra opzione è la Highway Drive Pilot (un aiuto alla guida autonomo di livello 3 “part-time”) che sarà disponibile su richiesta attraverso il mercato virtuale.

Kia EV9: arrivano i servizi e gli optional in abbonamentoANCHE ACCESSORI DI DESIGN, MA NON SOLO Tuttavia, il negozio digitale di Kia offrirà anche opzioni a richiesta più incentrate sul design. I fari a led, per esempio, potranno essere configurati in cinque diverse modalità di visualizzazione per personalizzare di più la parte anteriore del veicolo. Infine, sono previsti servizi aggiuntivi a pagamento anche per l’intrattenimento dei passeggeri come giochi, video e altro, tramite l'app per smartphone. Kia non ha ancora rivelato quanto costeranno queste caratteristiche, ma sostiene che questo è un modo per non essere limitati alla scelta degli optional al momento dell'acquisto, ma di avere un’opportunità per incrementare sicurezza e comfort anche in seguito.

Kia EV9: anche le luci a LED potranno essere personalizzate via etereKIA NON È LA PRIMA Detto questo, ricordiamo che Kia non è la prima casa automobilistica a offrire aggiornamenti via internet, ma ha seguito le orme di altri costruttori come Tesla e BMW. Proprio i tedeschi sono stati criticati per aver tentato di addebitare canoni mensili per attivare delle funzioni come i sedili riscaldabili, il cui hardware deve essere preinstallato nel veicolo affinché possa essere sbloccato via etere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/05/2023