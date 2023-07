Kia EV9 come ti fulmino "in piena sicurezza" una modella. Video

Per accompagnare il lancio del suo maxi-SUV elettrico, la modella Jodie Kidd si trasforma in moderno Zeus lancia saette! Il Video

La modella e conduttrice televisiva Jodie Kidd è rimasta letteralmente fulminata da nuova Kia EV9 (qui la nostra anteprima statica)! Non preoccupatevi, nonostante le siano passate fisicamente ''addosso'' una milionata di volt di elettricità la supermodella inglese sta benissimo. Si è trattato di una trovata scenografica eseguita in totale sicurezza per il lancio del nuovo maxi-SUV di casa Kia.

GABBIA DI FARADAY La Kidd ha indossato una speciale cotta di maglia che fungeva da gabbia di Faraday e si è posizionata al centro della scarica di fulmini. In sostanza, la tunica la proteggeva dall'elettricità (analogamente a quanto accade quando siamo in aereo o in automobile durante temporali con fulmini) e permetteva agli archi di corrente di scaturire direttamente dalle sue dita. L'immagine finale, editata con la modella in un’elegante abito blu e le scariche che la attorniano - come immaginabile - è davvero spettacolare.

Jodie Kidd protetta dalla Gabbia di Faraday

UN'ESPERIENZA UNICA ''Essere fulminata è stata una delle cose più pietrificanti che abbia mai fatto, ma anche un'esperienza straordinaria. Non molte persone possono dire di aver avuto un milione di volt attraverso il proprio corpo e di essere stati in grado di sparare fulmini con le dita'', ha commentato la Kidd. Nuova Kia EV9 è un SUV elettrico da 6 o 7 posti con autonomia dichiarata di oltre 500 km. L’auto arriverà nelle concessionarie italiane tra la metà di ottobre e l'inizio di novembre 2023 con prezzi a partire da 76.450 euro per l’allestimento Earth e 81.650 euro per la top di gamma GT-Line.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 22/07/2023