Kia EV5, il nuovo SUV compatto coreano ha un’aria... familiare?

Mentre in Europa si contano i giorni per il via dell’IAA 2023 di Monaco, in Cina si sta svolgendo il Chengdu Motor Show, evento poco conosciuto qui da noi ma importante per il mercato locale, e dove molte aziende stanno presentando anticipazioni di prodotti che arriveranno presto anche da noi. È il caso di Kia, il costruttore coreano che ha approfittato del palcoscenico cinese per presentare il suo nuovo SUV elettrico compatto, chiamato EV5, pensato per - così recita il comunicato stampa - le “famiglie di millenial”.

Kia EV5, visuale di 3/4 anteriore

Se il nuovo SUV elettrico di Kia vi sembra familiare, siete sulla buona strada: lo stile, che la casa coreana chiama “Opposti uniti”, riprende molto da vicino quello del maxi SUV elettrico EV9 che abbiamo avuto modo di vedere qualche settimana fa, a cominciare dalla calandra anteriore chiusa in color carrozzeria, con i fari sottilissimi che sembrano disegnare il contorno del muso. Pressoché identico anche il profilo laterale, con il cofano e il tetto piatti, ''spalle'' muscolose e il terzo finestrino che corre rapido verso la cima del lunotto. Unica differenza, i passaruota sono più arrotondati e meno squadrati. Dietro il portellone è sempre verticale e massiccio, ma i fari (a LED, ovviamente) disegnano due C che convergono verso il logo Kia, con uno stile che ricorda un po’ le elettriche di Polestar. Imponente anche lo spoiler sopra il lunotto, che migliora l’efficienza aerodinamica dell’auto.

Kia EV5, visuale di 3/4 posteriore

QUANTI COLORI! Non sappiamo se saranno tutte disponibili per il mercato italiano, ma le tinte carrozzeria annunciate da Kia sono ben dieci, nove metallizate e una opaca: il Frost Blue di questi render, Snow White Pearl, Clear White, Starry Night Black, Magma Red, Ivory Silver, Iceberg Green, Tide Blue e Shale Grey, mentre il colore opaco è l’Ivory Silver.

Una ricerca condotta da Kia ha rivelato che per i millenial l’abitacolo di un’auto non è “solo uno spazio in cui sedersi al sicuro e comodi quando si viaggia dal punto A al punto B, ma è una ulteriore ‘stanza’ al cui interno vivere la propria vita”. L'abitacolo di EV5, quindi, sarà molto curato nello stile e con tante soluzioni connesse, tecnologia intuitiva, e praticità.

Kia EV5, gli interni e il posto guida

COME LA SORELLA MAGGIORE Anche in questo caso i designer sono partiti dal lavoro svolto per il maxi SUV EV9, che già portava avanti questo approccio: al posto guida troviamo il moderno volante a quattro razze, i due schermi affiancati per la strumentazione e l’infotainment e una piccola plancetta di comandi fisici sotto le bocchette centrali dell’aria.

Kia EV5, il bagagliaio

PRATICA E SPAZIOSA Originale il “prolungamento” del sedile del passeggero, che sostituisce il tradizionale bracciolo centrale (e il relativo vano sottostante), ma fa spazio a un ampio vassoio - con piastra di ricarica wireless per gli smartphone - sospeso, con due portabicchieri e un ancor più generoso vano a giorno sottostante. I rivestimenti interni e le finiture possono essere scelte in quattro diverse colorazioni e cinque motivi, che comprendono anche pellami sintetici. Di serie le luci ambientali davanti e dietro, con 64 diversi colori e 10 livelli di luminosità. Versatile il bagagliaio, con fermi per il carico e un ampio doppiofondo per i cavi di ricarica.

Kia EV5, visuale laterale

Kia non ha comunicato alcun dato ufficiale della sua nuova EV5, men che meno quelli relativi a motori, batteria e autonomia. Possiamo ipotizzare che i powertrain saranno in comune con quelli della berlina crossover EV6, quindi potenze da 229 a 325 CV (escludendo la versione GT da 525 CV), trazione posteriore oppure integrale, batteria da 77 kWh e un’autonomia che dovrebbe aggirarsi attorno ai 450/500 km. Aspettiamo conferme ufficiali quando l’auto verrà presentata ufficialmente alla stampa.

Kia EV5, visuale posteriore

La presentazione ufficiale dell’auto, quando sarà anche possibile vederla dal vivo, sarà nel corso del Kia EV Day, evento che la casa dedica ogni anno alla presentazione della sua gamma di veicoli elettrici, e che quest’anno si terrà a ottobre. L’arrivo sul mercato cinese è previsto per la fine del 2023, mentre per l’Europa non se ne parla almeno fino all’estate del prossimo anno.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/08/2023