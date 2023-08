Nuova Kia EV5: dal concept alla serie è un attimo, il SUV elettrico debutta in Cina?

Dopo l’arrivo del nuovo SUV a batterie EV9, Kia ha già in serbo una bella sorpresa per tutti i fedelissimi (e sono tanti) dei suoi modelli a ruote alte. Si scende di segmento, si accorciano un po’ le misure, ma design e tecnologia sono sempre all’avanguardia e la nuova Kia EV5 sembra pronta al debutto in occasione del Salone dell’Auto di Chengdu, in Cina, che si terrà alla fine di agosto. In effetti, all'inizio di quest'anno allo Shanghai Auto Show abbiamo già avuto un assaggio di questo inedito modello grazie al Concept EV5, ma adesso è ora della versione di serie. Al momento non è certo che la EV5 arrivi anche in Italia, ma le prime consegne sono previste nel mercato cinese prima della fine dell’anno; quindi, se Kia deciderà davvero di venderla anche da noi, dovremmo aspettarci un debutto nei listini all'inizio del 2024.

NUova Kia EV5: debutto previsto al Salone dell'Auto di Chengdu in Cina UN SUV ELETTRICO RIVOLUZIONARIO Come già accaduto a suo tempo con il concept EV9, la show car EV5 dovrebbe aprire la strada a un modello dal design simile. La Casa coreana non ha ancora rivelato dettagli su dimensioni ed elementi tecnici, ma sembra naturale che la nuova EV5 sarà un SUV di misura media, ipotizziamo intorno ai 4,5 metri di lunghezza. E, in effetti, una versione elettrica della Sportage potrebbe giocare un ruolo decisivo nella futura gamma Kia. In termini di design, l'EV5 si ispira al più grande EV9, uno sport utility dai tratti piuttosto spigolosi e originali e che avevamo già iniziato a vedere a bordo di Kia EV6. Tuttavia, con il concept EV5, il costruttore asiatico desidera sottolineare l’evoluzione del suo design “Opposites United” e alcuni dei dettagli che ritroviamo sul concept si allontanano un po’ da quelli visti su altri modelli elettrici di Kia.

NUova Kia EV5: la plancia del concept ispira quella del futuro modello di serieLA PAROLA AL CAPO DEL DESIGN “La Kia Concept EV5 trae ispirazione dal contrasto e dalla complementarità di paesaggi naturali e architettura artificiale”, afferma il responsabile del design di Kia Karim Habib. Il protagonista di questo linguaggio di design evoluto è una nuova versione del marchio “Digital Tiger Face”, che incorpora una nuova firma luminosa che secondo Kia è ispirata alle costellazioni. Questa firma luminosa caratterizza tutto l’avantreno abbracciandone i lati e andando a incontrare i passaruota squadrati, prima di proseguire sulle sottili telecamere per la retromarcia. Il tema del design squadrato e robusto dell'EV9 si ripete lungo i fianchi del concept, ma la parte posteriore presenta fari a LED super sottili che avvolgono gli angoli inferiori del SUV, attorno al portellone. Si tratta di una soluzione simile, ma più squadrata, all'illuminazione posteriore dell'EV6. Il prototipo di EV5 monta cerchi da 21 pollici, che ipotizziamo possano far parte della dotazione di serie delle versioni top di gamma mentre la finitura della vernice che vedete nelle immagini è chiamata Iceberg Matt Green, ispirata alle sfumature che si trovano in natura.

NUova Kia EV5: autonomia EV stimata di circa 500 km UN ABITACOLO INNOVATIVO Certamente troveremo delle differenze a bordo del modello di produzione, ma questo concept presenta un abitacolo a dir poco rivoluzionario rispetto a quanto visto finora a bordo dei modelli Kia. Le influenze dell'EV9 si trovano nell’ampio display infotainment e nel quadro strumenti digitale. A vantaggio del comfort c’è un pavimento completamente piatto per massimizzare lo spazio offerto ai passeggeri. I sedili girevoli, come quelli dell’EV9 di serie, ci sono anche qui. Consentono agli occupanti che amano i grandi spazi aperti di fermarsi, aprire le porte e ammirare il panorama senza interruzioni, dato che non c'è nessun montante centrale che si frapponga. Allo stesso modo, il grande tetto panoramico in vetro con pannelli solari integrati offre tanta luminosità agli interni.

NUova Kia EV5: abitacolo multispazio e trasformabile per il massimo comfort

ARCHITETTURA MODULARE E CONDIVISA Come abbiamo detto, non sono ancora disponibili dettagli tecnici sull’EV5, ma è quasi certo che il SUV elettrico sarà costruito sulla piattaforma E-GMP a 800 Volt utilizzata da un numero crescente di modelli Kia e Hyundai 100% elettrici. E a proposito di alimentazione, una dimensione della batteria di 77 kWh darebbe al modello di produzione un'autonomia di quasi 500 km. Maggiori dettagli su nuovo Kia EV5, come la conferma del suo debutto e la commercializzazione in Europa dovrebbero essere rivelati entro la fine del 2023. Ma intanto aspettiamo novità anche dal Motor Show di Chengdu.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/08/2023