Polestar 4, prove tecniche di guida autonoma per il SUV elettrico svedese

Nata da una costola di Intel (quelli dei microprocessori), Mobileye è una delle società maggiormente impegnate nei sistemi di guida autonoma e assistita: a oggi, 150 milioni di automobili montano la sua tecnologia, in varie forme. Tra i progetti più avanzati c’è il sistema Chauffeur (lett., autista), che implementa la guida autonoma, senza necessità di intervento da parte del conducente, almeno su alcuni tratti di strada.

Polestar 4, la guida autonoma realizzata in collaborazione con Mobileye

UN PASSO ALLA VOLTA Polestar e Mobileye hanno avviato una partnership con l’obiettivo di integrare questa tecnologia a bordo di Polestar 4, il SUV sportivo annunciato lo scorso aprile, e che arriverà in Europa nel corso del prossimo anno. I primi modelli si limiteranno a una normale guida assistita di secondo livello, basata su Mobileye SuperVision; in futuro (le due case non hanno specificato una data) verrà inserito anche il sistema Chauffeur, che permette la guida autonoma senza necessità di intervento del conducente sulle autostrade, e una semi-autonoma (nel quale il conducente deve sempre tenere gli occhi sulla strada) per i tragitti urbani ed extra-urbani.

Polestar 4, visuale laterale

LE DICHIARAZIONI “Sono molto soddisfatto di come la produzione di Polestar 4 stia avanzando”, ha dichiarato Thomas Ingenlath, CEO di Polestar. “Una collaborazione con Mobileye spingerà in modo significativo l'innovazione nel nostro SUV coupé elettrico ad alte prestazioni. Sappiamo che guidare da soli non è sempre divertente ed emozionante: l'integrazione del sistema Chauffeur di Mobileye permetterà ai nostri clienti di attivare la tecnologia di guida autonoma quando lo desiderano, rendendo piacevoli tutti i viaggi futuri”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/08/2023