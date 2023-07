Kia Picanto 2023: che carattere con quel frontale! Le foto

Kia Picanto 2023 si rilancia e lo fa davvero alla grande! In attesa di sbarcare sul mercato europeo la citycar di Seoul si presenta in una veste del tutto rinnovata. Non si tratta né di un facelift né di un restyling, ma della quarta generazione della compatta coreana presentata per la prima volta nel lontano 2004. L’auto è stata svelata a Francoforte in concomitanza con la versione definitiva del maxi-SUV elettrico Kia EV9 (qui il nostro approfondimento).

FRONTALE DISTINTIVO

Non c’è dubbio che le grandi sorprese di questa quarta generazione siano quasi tutte all’esterno. Nuova la calandra frontale con l’evoluzione della classica Tiger Nose, che in Kia ora chiamano Digital Tiger Face. Le forme sono più scolpite rispetto al passato e ciò è merito dei nuovi proiettori disposti verticalmente e della cornice luminosa a LED che dalle estremità laterali si prolunga su tutto il cofano. Rivisitato anche il posteriore, che si presenta ora con nuove luci “coast-to-coast”. Il modello che vedete nella gallery è in allestimento GT-Line, il più sportivo, con cerchi in lega da 16 pollici e un'accenno di estrattore sul retro. All’interno gli aggiornamenti sono un po’ meno evidenti. Si nota giusto il quadro strumenti completamente digitale e il touchscreen centrale con grafiche aggiornate. Al debutto su Picanto 2023 anche la presa USB Type-C per la ricarica dello smartphone, posizionata a lato del classico attacco Type-A.

Kia Picanto 2024: dettaglio posteriore

MOTORI E ADAS

Dovrebbe essere confermata anche la gamma motori, che al momento prevede: il 1.0 DPi tre cilindri benzina da 67 CV e TGDI da 100 CV. In alternativa si può scegliere il 1.0 DPI GPL da 65 CV (qui la prova su strada della terza generazione). Tuttavia, con Kia che accelera verso il suo obiettivo di diventare un marchio completamente elettrico entro il 2035, non è da escludere che la piccola coreana potrebbe essere proposta anche con tecnologia mild-hybrid. Completa la gamma di sistemi di aiuti alla guida. Disponibile di serie: il monitoraggio dell’angolo cieco, il cruise control adattativo e il mantenimento di corsia. Il restyling 2023 porta in dote il sistema che avvisa l'arrivo di un veicolo da dietro mentre si aprono le portiere e il riconosciemrnto della segnaletica stradale. L'arrivo nelle concessionarie italiane di nuova Kia Picanto è atteso per l'inizio del 2024.

Kia Picanto 2024: interni

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 04/07/2023