Portellone "magico" e non solo: tutto (o quasi) su nuova Hyundai Santa Fe

Nuovo modello, nuovo slogan. È l'espressione “Open for More”, quella che Hyundai sceglie per esprimere la radicale evoluzione di un SUV storico, ma che ha ancora voce in capitolo. Hyundai Santa Fe quinta generazione getta via il copione e si presenta (dopo l'anteprima dello scorso mese) dandoci la ''schiena''. Come sottolinea il video del reveal, il super portellone posteriore apre a un'autentica terrazza e lega senza soluzione di continuità l'interno con l'esterno. L'ampio bagagliaio, ma non solo: nuova Santa Fe è pure design, comfort, tecnologia. Ora sappiamo tutto (o quasi). Riguarda il video della world premiere, è originale.



Nuova Santa Fe, la sua specialità è il... portellone

Nuova Hyundai Santa Fe adotta dunque un approccio inedito, partendo dall’ampio portellone, per poi passare alla progettazione del design nel complesso. Le linee squadrate e il passo lungo trasmettono una presenza massiccia, mentre il design esterno, robusto e al tempo stesso curato nei dettagli, si adatta agli ambienti urbani, tanto quanto a quelli più... selvaggi.

Nuova Santa Fe e i caratteristici fari ad ''H''

CON L'ACCA DAVANTI Il frontale dà un senso di imponenza grazie al cofano alto, alle luci che disegnano il profilo di una ''H'' e ai passaruota dalle linee nette. Il motivo “H”, che si ritrova anche nella parte inferiore del paraurti anteriore, trae ispirazione dal logo Hyundai. L’incremento dell’interasse contribuisce alla sensazione di grandezza e robustezza, insieme al profilo del tetto deciso, ai volumi scolpiti intorno alle ruote, allo sbalzo anteriore ridotto e alle ruote con cerchi da 21”. Le luci posteriori (con disegno ad H), in armonia con l’anteriore, garantiscono infine una presenza distintiva sia di giorno, sia di notte. Nuova Santa Fe sarà disponibile in 10 differenti colorazioni: Abyss Black Pearl, Creamy White Pearl, Creamy White Matte, Typhoon Silver Metallic, Magnetic Gray Metallic, Ocado Green Pearl, Terracotta Orange, Cyber Sage Pearl, Earthy Brass Metallic Matte e Pebble Blue Pearl.

Vista di lato

Completamente rivoluzionati, gli interni enfatizzano gli elementi di design orizzontali e verticali e si abbinano al tono e all’atmosfera degli esterni. Il tema ad H è ad esempio applicato al cruscotto e alle bocchette dell’aria. Numerosi sono i dettagli high-tech, come il vassoio per la sterilizzazione UV-C e il doppio sistema di ricarica wireless per gli smartphone. Il nuovo Panoramic Curved Display comprende il cluster digitale e il sistema di infotainment (con aggiornamenti da remoto), entrambi con display da 12,3 pollici. Cinque colori interni: Obsidian Black, Supersonic Gray, Pecan Brown, Forest Green e Black Ink.

Gli interni

MISURIAMOTI Grazie al passo più lungo (2.815 mm), nuova Santa Fe offre uno spazio interno ai vertici della categoria. Con i sedili della seconda e terza fila completamente ripiegati, quando il portellone posteriore è aperto lo spazio è davvero simile a una terrazza. Lo spazio per le gambe nella seconda fila di sedili aumenta di +20 mm, passando a 1.055 mm. Lo spazio per le gambe nella terza fila di sedili aumenta a sua volta di +15 mm, passando a 761 mm. L’altezza della seconda fila aumenta di +69 mm, passando a 958 mm, quella dei sedili della terza fila di +30 mm, passando a 282 mm. I sedili della terza fila sono reclinabili di 10 gradi, un upgrade rispetto alla generazione precedente.

Quanto spazio!

MAGIC SUV Nuova Santa Fe offre il primo vano portaoggetti bilaterale (Bilateral Multi-Console) al mondo che può essere aperto sia dai passeggeri anteriori che da quelli posteriori. Quando la visuale posteriore è ostruita da oggetti nel bagagliaio, lo specchietto interno digitale (Digital Center Mirror) permette al conducente di vedere ciò che accade dietro il veicolo, oltre ad aiutare a visualizzare la parte posteriore anche di notte e al buio, fornendo un'immagine luminosa.

Un cruscotto tutto nuovo

Tra gli ADAS principali, si segnalano: Forward Collision-Avoidance Assist 2.0 (frenata di emergenza), Lane Following Assist 2 (riporta il veicolo al centro della corsia), nuovo Driver Attention Warning (monitoraggio grado di attenzione del conducente), Smart Cruise Control 2 (non serve traduzione), infine High Beam Assist (regola automaticamente la portata dei fari, passando da abbaglianti ad anabbaglianti e viceversa). Ma non mancano Intelligent Speed Limit Assist, Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, Rear Parking Distance Warning, Surround View Monitor, Remote Smart Parking Assist e Safe Exit Assist.

ADAS a profusione

Sui motori, come per il pre-reveal di luglio, ancora informazioni scarse. In Europa, Nuova Santa Fe è pianificata con due motorizzazioni ibride, una full-hybrid e una plug-in hybrid, entrambe abbinate a un motore 1.6 turbo benzina (Gamma III 1.6T GDI) e a un cambio automatico a sei rapporti. Maggiori informazioni sui powertrain disponibili per ogni mercato saranno svelate più avanti. Nel frattempo, apprendiamo che la motorizzazione diesel viene abbandonata in via definitiva (e ce lo aspettavamo).

Solo propulsori ibridi

Il lancio di nuova Santa Fe è previsto in Corea nella seconda metà del 2023, in Nord America e in Europa nella prima metà del 2024. L’anteprima in pubblico si terrà al Salone dell’Auto di Los Angeles ad autunno 2023.

Nuova Hyundai Santa Fe, appuntamento nel 2024

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/08/2023