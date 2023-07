Nuova Hyundai Santa Fe: la rivoluzione del maxi SUV coreano

Altro che “more of the same”! Per la sua quinta generazione il maxi SUV Hyundai Santa Fe cambia completamente registro stilistico, abbandonando le attuali linee morbide in favore di soluzioni che sembrano tagliate con l’accetta, e che conferiscono un look decisamente più aggressivo e moderno alla sette posti coreana.

Nuova Hyundai Santa Fe: visuale frontale

Da dove cominciare? Nel frontale spiccano immediatamente i due fari a LED che disegnano altrettante “H” (un richiamo neppure troppo velato al brand coreano), collegate tra loro da una striscia luminosa. Le “H” tornano anche nello stile del paraurti anteriore e negli originali fari posteriori, disposti molto in basso: una soluzione che andava di moda diversi anni fa, e che Santa Fe reinterpreta in maniera originale e riuscita.

Nuova Hyundai Santa Fe: i fari posteriori sono molto in basso

DRITTO PER DRITTO Le linee della carrozzeria sono tutte orizzontali o verticali, senza via di mezzo: piatto il cofano, piatto il tetto, piatta la linea di cintura dei finestrini, verticale il muso, le feritoie nel paraurti anteriore, il montante posteriore. Verticale il lunotto e tutto il portellone, che non concede nulla alla moda dei SUV coupé. Squadrati anche gli enormi passaruota, con rivestimenti protettivi in plastica, sotto cui si trovano ruote da 21”.

Nuova Hyundai Santa Fe: gli interni spaziosi e raffinati

Gli interni riprendono in parte quelli delle Hyundai più recenti, a cominciare dai due display da 12,3” affiancati di fronte al guidatore, e dalla plancia a sviluppo orizzontale. Nella console centrale si trova un terzo schermo da cui comandare - insieme a due nottolini fisici - le funzioni del climatizzatore. Non mancano altri tasti fisici per l’infotainment. Pratica la “mensola” a vista davanti al passeggero, così come il vano a giorno sotto la console centrale, che ospita due piastre di ricarica per gli smartphone.

Nuova Hyundai Santa Fe: due piastre di ricarica per gli smartphone

ATTENTO ALL’AMBIENTE L’abitacolo di nuova Santa Fe è realizzato con materiali sostenibili per il rivestimento scamosciato del cielo, i tappetini e il retro dei sedili della seconda e della terza fila, il cruscotto e i rivestimenti delle portiere. Più tradizionale la pelle Nappa che ricopre i sedili.

Nuova Hyundai Santa Fe: ampio il bagagliaio, quasi ''living''

BAGAGLIAIO RECORD Se ci fate caso, il portellone posteriore occupa tutta la larghezza dell’auto, e questo permette di ottenere una bocca di carico particolarmente generosa, con uno spazio che la casa definisce “leader nel segmento”, al punto da poter essere utilizzato come uno spazio vivibile anche dai passeggeri.

Nuova Hyundai Santa Fe: visuale laterale

La quarta generazione di Hyundai Santa Fe attualmente a listino prevede una versione full hybrid da 231 CV, una plug-in hybrid da 265 CV e una turbodiesel da 193 CV. Per tutte, cambio automatico e trazione integrale. Al momento Hyundai non ha ancora comunicato cosa troveremo sotto il cofano della nuova Santa Fe, ma è probabile una riconferma della gamma attuale, con qualche miglioria in termini di potenza ed efficienza (leggasi: consumi).

Ad agosto verrà trasmessa sul canale Youtube di Hyundai la premiere mondiale della nuova Santa Fe, e in quell’occasione verranno svelati ulteriori dettagli, dalle motorizzazioni alla data di arrivo sul mercato. Continuate a seguirci per tutti i riferimenti del caso.

Nuova Hyundai Santa Fe: originali i gruppi ottici a forma di H

LE DICHIARAZIONI “Nuova SANTA FE è un SUV che mette in perfetto equilibrio la vita urbana e quella nella natura gestendo al meglio tutte le situazioni, dai viaggi in famiglia alle avventure fuoriporta”, ha dichiarato SangYup Lee, Executive Vice President e Capo dello Hyundai Global Design Center. “Con un passo allungato, interni più spaziosi e un bagagliaio ispirato a una terrazza, la nuova Santa Fe accresce le proprie doti da SUV per offrire maggiore versatilità e un’esperienza di primo livello ai clienti”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 18/07/2023