Hyundai Kona 2023: stile, comfort e piacere di guida alla corte del B-SUV ibrido

Hyundai Kona atto secondo. Dopo aver alzato il sipario sul suo nuovo B-SUV compatto a marzo scorso, la Casa coreana fa debuttare la seconda generazione di questo modello, che sembra quasi un’altra macchina rispetto a prima: ce lo dicono il design, le dimensioni cresciute, i contenuti tecnologici per comfort e sicurezza, ma tanto altro ancora. Allora… conosciamolo insieme.

Hyundai Kona Hybrid 2023: cambia tutto il B-SUV elettrificato della casa coreana

Definirla “un’altra macchina” sembra ovvio fin da quando la si vede da vicino, la si tocca con mano. E non si può non iniziare dal design, sarebbe quasi un peccato. Kona “venti-ventitré” si toglie di dosso quel vestitino convenzionale, ormai un po’ anonimo, per indossare panni più stilosi e originali, coraggiosi. Guardate davanti… quella barra luminosa a tutta larghezza, che le dà un carattere forte, esclusivo. Il paraurti è bello massiccio e i fari principali, alle estremità, regalano stile e muscoli, proprio come i passaruota in plastica nera. Forse, un po’ meno esclusivi i fianchi simil Tucson, con tante linee che si collegano per un effetto quasi 3D che può dividere un tantino le opinioni. Per esempio, preferisco profili più lisci e levigati ma diventa una questione di gusto personale. Voto più, invece, al posteriore dove si ripetono il LED orizzontale “coast to coast” e i fari principali alle estremità del paraurti, che allargano le spalle. Insomma, la nuova Kona non passa certo inosservata, si riconosce subito, anche al buio…

Hyundai Kona Hybrid 2023: il frontale definito dal LED a tutta larghezza

Con 4,35 metri di lunghezza – circa 15 cm in più di prima – per 1,83 di larghezza, si sfiora il segmento C e la nuova Kona mostra così tutta la sua ambizione di SUV maturo e confortevole. Il passo di 2,66 metri (anche qui abbiamo 6 cm in più) regala più spazio per passeggeri e bagagli rispetto a prima. In abitacolo, dove non arriva lo sguardo, ci pensano i polpastrelli a percepire il balzo in avanti dalla vecchia Kona. Tessuti e pellami belli e robusti fanno il paio con finiture più eleganti e accoppiamenti precisi, nonostante qualche plastica rigida di tropp, soprattutto nella parte alta della plancia e delle portiere. Ma l'impressione resta sempre positiva: sembra di stare a bordo di un’auto di livello superiore. Davanti trovo sedili comodi, che a richiesta possono avere la modalità simil “chaise longue”. Un toccasana per il riposino a metà del viaggio. La leva del cambio spostata sul piantone di sterzo libera spazio nella consolle centrale e dietro nessun problema, almeno fino al metro e 80 di statura. Dei centimetri aggiuntivi ne gode anche il baule, che va dai 332 litri del modello uscente ai 466 litri di oggi, che diventano 1.300 litri reclinando gli schienali.

Hyundai Kona Hybrid 2023: il vano bagagli è ampio e ben sfruttabile

Poi, l’occhio è colpito da tanta tecnologia digitale con i due display da 12,3” raccolti in un’unica cornice a sbalzo. Tutte le info di bordo passano dalla strumentazione configurabile e dal sistema infotelematico Blue Link, che ha gli aggiornamenti Over-the-Air, è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e una suite completa di servizi, anche da remoto, per gestire la macchina, i viaggi e l’intrattenimento. Facile da usare, l’infotainment aiuta a prenotare un tagliando, trovare una strada, un parcheggio libero, un ristorante, conoscere il milgiore prezzo della benzina e tanto altro grazie ai comandi vocali e ai menù dedicati. Ma è apprezzabile che ci siano ancora pulsanti fisici per il climatizzatore, la radio e i setup della macchina a portata di mano e “anti-distrazione” sulla penisola appena sotto il touchscreen.

Hyundai Kona Hybrid 2023: plancia ''full digital'' e tanto spazio per i passeggeri

Ma, allora, se la cava su strada la nuova Kona? Per il lancio, Hyundai spinge forte sulla motorizzazione full-hybrid. Il quattro cilindri benzina di 1,6 litri aspirato è accoppiato a un motore elettrico da 44 CV per una potenza complessiva di 141 CV e 265 Nm di coppia. Il cambio è automatico doppia frizione a sei rapporti, con trazione anteriore. La Kona hybrid conquista un passo alla volta grazie alle buone performance e al comfort complessivo. A proposito, la scheda tecnica ci dice che la velocità massima raggiunge i 165 km/h e lo 0-100 è coperto in 11,2 secondi. Non un fulmine di guerra, sia chiaro, ma numeri più che sufficienti per muoversi con disinvoltura dappertutto.

Hyundai Kona Hybrid 2023: ottimo comfort su tutti i tipi di stradaLA CITTÀ È IL SUO AMBIENTE, MA ANCHE FUORI… Il suo territorio prediletto è la città, dove fa valere i vantaggi del motore ibrido, che permette di viaggiare in elettrico negli stop&go al semaforo o nel traffico, ma anche a velocità più sostenuta, se non forzo troppo sull’acceleratore. Piace che i due motori, termico ed elettrico, interagiscono senza il minimo disturbo a tutto vantaggio del comfort. Inoltre, basta poco per ricaricare la piccola batteria da 1,49 kWh del sistema ibrido. Qualche rallentamento o frenata e torna pronta per sostenere la guida EV. Il vigore della Kona viene fuori negli scatti da fermo in città, ma anche guidando in scioltezza.

Hyundai Kona Hybrid 2023: piacevole da guidare sia in città sia su strade extraurbaneSA ESSERE DIVERTENTE Se sfruttate tutte le prestazioni, l’auto è divertente per agilità e piacere di guida. Lo sterzo leggero, così comodo nelle manovre, è anche abbastanza preciso, da sentire meglio cosa passa sotto le ruote davanti. Non che vi trovate una Formula Uno fra le mani, ma portando a spasso quasi 1.500 kg di peso, fra una curva e l’altra, il B-SUV rimane stabile, con reazioni gestibili e sicure. Basta non esagerare. Completano il quadro “dinamico” una taratura delle sospensioni capace di livellare quasi tutte le imperfezioni dell’asfalto (voto più al comfort) e freni ben modulabili ed energici (voto più alla sicurezza). Infine, un’occhiata ai consumi, che grazie al contributo dell’elettricità sono rimasti sempre sotto il livello di guardia. Con il profilo di guida “Economy” (ci sono anche “Sport” e ''Snow''), il computer di bordo ha registrato una media di 18,5 km/litro. Anche qui, esame superato. Tiriamo le somme? La nuova Hyundai Kona Hybrid raccoglie il testimone di un modello di buon successo fin dal lancio nel 2017. Lo fa con ottime prospettive, visto il netto salto di categoria, che giustifica l’aumento dei prezzi, e con l’obiettivo di ripetere, o migliorare, le performance di vendita.

Hyundai Kona Hybrid 2023: il suo territorio preferito è dentro le mura urbane

La Kona 2023 parte da 28.500 euro della X Line 1.0 T-GDI 2WD con cambio manuale. Servono 1.000 euro in più per la variante mild-hybrid 48V. Anche con motorizzazione full hybrid, come quella della prova, la Kona è disponibile nelle tre versioni previste per tutta la gamma e cioé X Line, N Line e X Class e attacca rispettivamente a 34.500, 35.500 e 37.500 euro esclusi eventuali eco-incentivi o promozioni. La Kona 100% elettrica è in agenda fra pochi mesi. Già dall’allestimento base ci sono quasi tutti gli ADAS per la guida assistita, raccolti nel pacchetto Hyundai Smart Sense, fari a LED, cerchi in lega leggera da 18”, sensori di parcheggio con telecamera e caricatore cellulare wireless. A salire troviamo elementi più sportivi per la N Line, come le finiture esterne e i sedili, fino a tetto apribile, portellone elettrico, sedili in pelle regolabili e riscaldabili elettricamente, telecamera a 360° e Hi-Fi BOSE per la X Class.

Hyundai Kona Hybrid 2023: la versione più sportiva N Line con finiture ''racing''

Motore full hybrid, 1,6 litri aspirato, 4 cilindri benzina+elettrico Potenza e coppia max 141 CV/ 265 Nm Prestazioni v. max 165 km/h; acc. 0-100 km/h in 11,2 secondi Trazione anteriore Cambio automatico DCT a 6 rapporti Dimensioni 4,35 x 1,83 x 1,59 m Bagagliaio da 466 a 1.300 litri Prezzo da 34.500 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/07/2023