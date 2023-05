Nuova Hyundai Kona: al via il programma "Be the First"

In attesa dell’arrivo di nuova Hyundai Kona (qui il nostro approfondimento) sul mercato italiano, Hyundai ha lanciato il programma ''Be the First''. Si tratta di un’iniziativa che offre ai clienti la possibilità di ottenere la prelazione sull’ordine del nuovo modello bloccandone in anticipo il prezzo finale compreso di offerte. In questa maniera si potrà essere fra i primi a mettersi al volante della seconda generazione del B-SUV coreano.

Nuova Hyundai Kona 2023

IN POLE POSITION Il programma ''Be the First'' consente, infatti, di effettuare già da oggi un pre-booking su nuova Kona, uno dei modelli più apprezzati della gamma Hyundai, assicurandosi così la priorità rispetto a chi non aderisce all’iniziativa. Iscrivendosi alla pagina dedicata del sito Hyundai.it e scaricando il voucher, sarà possibile recarsi in concessionario e configurare la propria Kona su misura.

Nuova Hyundai Kona 2023: il posteriore

PROCEDURA SEMPLICE Dopo aver scelto colore, allestimento e motorizzazione fra 1.0 T-GDI, 1.0 T-GDI mild-hybrid 48V e 1.6 full-hybrid, al cliente basterà firmare il contratto di prevendita versando una caparra di 250 euro, che verrà scalata al momento della firma del contratto di acquisto o, in caso di ripensamento, interamente rimborsata. I clienti, infatti, potranno confermare la loro scelta visionando dal vivo il modello oppure recedere dal contratto di prevendita in qualsiasi momento e senza alcun costo aggiuntivo, entro il 31 agosto 2023.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 12/05/2023