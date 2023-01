Nuova Hyundai Kona 2023: si mostra a poco a poco, ecco altri dettagli

HYUNDAI KONA SI MOSTRA DI PIÙ Dopo averla presentata a fine 2022, Hyundai ha condiviso nuovi dettagli sulla seconda generazione della Kona, che arriverà a metà 2023. Innanzitutto, abbiamo la conferma sulle motorizzazioni e sappiamo che il SUV compatto coreano sarà disponibile in diverse varianti: 100% elettrica, full-hybrid e con motori endotermici. Insieme alle informazioni, il costruttore asiatico ha mostrato una serie di nuove immagini, dalle quali si può approfondire il tema sul design. Se la generazione precedente offriva spunti originali, il nuovo modello è altrettanto audace, anzi di più.

Hyundai Kona 2023: pochi mesi al lancio del B-SUV di seconda generazioneDESIGN E INTERNI TUTTI NUOVI Nella parte frontale troviamo la striscia luminosa orizzontale a led, quella che la casa chiama Seamless Horizon Lamp. La versione EV aggiunge la Pixelated Seamless Horizon Lamp, ovvero la barra pixel LED esclusiva della gamma elettrica Ioniq. Al profilo robusto, grazie ai fianchi muscolosi, tutte le versioni hanno un design che le accomuna, a parte piccoli dettagli che le differenziano. Per esempio, le varianti con motore convenzionale e full-hybrid hanno il paraurti anteriore caratterizzato da elementi tridimensionali e una piastra di protezione al posto della tradizionale griglia del radiatore, mentre i rivestimenti dei passaruota sono neri a contrasto. La versione ibrida utilizza deflettori attivi superiori e inferiori, mentre la termica lo monta solo nella parte superiore, per ridurre la resistenza aerodinamica. Naturalmente, l’allestimento sportivo N Line, si distingue per uno stile più grintoso, sottolineato da dettagli come il doppio terminale di scarico, le minigonne laterali argentate e la pedaliera in alluminio. Non mancano alcuni optional per enfatizzare il carattere dinamico come il tetto nero a contrasto e gli esclusivi cerchi in lega leggera da 19 pollici N Line.

Hyundai Kona 2023: motori a combustione interna, ibridi ed elettricoINTERNI SPAZIOSI E TECNOLOGICI Per Hyundai, la seconda generazione della Kona si distingue anche per una migliore abitabilità, grazie a una lunghezza che arriva a 4,35 metri e a un passo più lungo di sei centimetri, oltre sette centimetri per le gambe e, rispetto alla generazione precedente, un centimetro in più per la testa dei passeggeri posteriori. Anche la plancia è stata completamente rivista, con lo spostamento dei comandi del cambio dietro al volante. Ciò ha consentito di ottenere una console centrale più distesa e che può essere utilizzata per riporre diversi oggetti come borse di grandi dimensioni. La postazione di comando è completata con due schermi da 12,3 pollici ciascuno. Quello centrale è riservato al sistema multimediale con aggiornamenti da remoto (OTA) e dal quale si accede a una ricchissima suite di servizi per la gestione dell’auto e dei viaggi.

Hyundai Kona 2023: interni confortevoli e con tanta tecnologia per l'infotainmentPACCHETTO ADAS DI LIVELLO 2 Passo in avanti anche per i sistemi di assistenza alla guida, che, tra gli altri dispositivi, includono il cruise control adattivo “intelligente” basato sul sistema di navigazione, l’allarme dell’angolo cieco e il mantenimento attivo della corsia, per un pacchetto che consente di raggiungere la guida assistita di livello 2. Infine, i dettagli tecnici completi saranno resi noti nel corso del mese di marzo e per i clienti del mercato coreano, la nuova Kona con motori a combustione sarà disponibile con un 1.6 T-GDi e un 2.0 a ciclo Atkinson.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/01/2023