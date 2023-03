Nuova Hyundai Kona, il B-SUV coreano riparte dall’elettrico: la world premiere

Nelle scorse settimane Hyundai non ha certo lesinato in teaser, immagini in anteprima, video esclusivi e quant’altro, svelando di fatto la nuova Kona un pezzettino alla volta. Ieri sera, a mezzanotte esatta, la nuova crossover compatta coreana è stata presentata in diretta mondiale, con una premiere su YouTube, e che potete rivedere anche voi cliccando sul tasto Play in questo articolo. Il primo modello a debuttare è quello 100% elettrico: nei prossimi mesi arriveranno anche le varianti con motorizzazione termica a benzina, la full hybrid (HEV) e la sportiva N Line.

Nuova Hyundai Kona 2023: visuale di 3/4 anteriore

Nessun segreto, ormai, almeno dal punto di vista estetico: cresce in lunghezza, ben 15 cm in più del modello che andrà a sostituire, per venire incontro alle esigenze dei clienti che chiedevano un’auto più spaziosa, sia per passeggeri che bagagli. Sono sei i centimetri guadagnati nel passo, che arriva a 2.660 mm, mentre la larghezza è di 1.825 mm, due centimetri e mezzo in più. La capacità del bagagliaio passa dai 332 litri del modello attuale a un ben più impressionante valore di 446 litri. Con i suoi 27 litri di capacità il frunk anteriore accoglie senza problemi i cavi di ricarica, anche bagnati (c’è il pratico tappo di scolo).

Nuova Hyundai Kona 2023: visuale laterale

STILE ORIGINALE Decisamente più originale lo stile di nuova Hyundai Kona EV, che è prima di tutto più aerodinamica: il nuovo modello arriva infatti con un coefficiente di deportanza di soli 0,27. Caratteristica la fascia luminosa a LED che attraversa il muso da parte a parte, e che in questa variante elettrica è costituita da decine di pixel, che permetteranno animazioni all’accensione. Idem dietro, dove ritroviamo la medesima soluzione stilistica, ma con LED rossi. Originale anche la terza luce di stop sullo spoiler sopra il lunotto, che prosegue fino al tetto. Niente griglia frontale, ma un paraurti più elaborato e passaruota in tinta con la carrozzeria. Le fiancate sono muscolose, contrastano con la semplicità del frontale, e richiamano quelle della cugina Tuscon.

Nuova Hyundai Kona 2023: gli interni

Anche l’abitacolo non è una sorpresa, ma conferma l’alto contenuto tecnologico dell’auto, con un doppio display da 12,3” protetto da un’unica lastra di vetro, orientata verso il guidatore. Sempre utile, e già vista su Tucson, la funzione che - mettendo la “freccia” - proietta nel quadro strumenti l’immagine inquadrata dalla telecamera di quello specchietto. Il selettore della modalità di marcia è stata spostata sul piantone del volante, per lasciare ancor più spazio al centro. Un deciso balzo in avanti anche per quanto riguarda la comodità e il comfort: su richiesta, i sedili anteriori possono avere la modalità “chaise longue” già vista su Ioniq 5, con possibilità di reclinarli e trasformarli in quasi poltrone letto. Di serie le luci ambientali, così come il portellone elettrico configurabile (velocità e angolo di apertura).

Nuova Hyundai Kona 2023: aumentato lo spazio per i posti dietro

TECNOLOGIA Kona può essere chiusa, aperta e avviata usando il proprio smartphone oppure - come si vede anche nel video - il proprio smart watch. Sul fronte della guida, invece, sul piccolo SUV elettrico coreano debutta per la prima volta la funzionalità i-Pedal per accelerare, frenare e arrestare l’auto usando il solo pedale dell’acceleratore. Di serie due porte USB-C davanti, due dietro e una presa di corrente nel tunnel centrale. Su richiesta l’impianto stereo dello specialista Bose.

Nuova Hyundai Kona 2023: visuale frontale

VEDI ANCHE

Ricca, e non poteva essere altrimenti, la lista di aiuti alla guida assistita:

Rilevamento della stanchezza del conducente che utilizza la telecamera interna dell’auto

Abbaglianti automatici

Cruise Control con regolazione automatica della velocità con i dati del navigatore

Assistente di parcheggio per muovere avanti e indietro l’auto usando la chiave

Monitoraggio dell’angolo cieco con frenata automatica (se necessario)

(se necessario) Frenata automatica d’emergenza con manovre evasive in caso di collisione frontale

Guida assistita di secondo livello in autostrada con mantenimento della velocità e dell’auto nella corsia di marcia

Nuova Hyundai Kona 2023: ricarica da 10% a 80% in 41 minuti

Al momento la nuova Kona EV sarà disponibile con due motori e due tagli di batteria

Motore da 218 CV (pari a 160 kW), 255 Nm di coppia e batteria da 65,4 kWh , per un’autonomia di 490 km (WLTP)

(pari a 160 kW), 255 Nm di coppia e , per un’autonomia di 490 km (WLTP) Motore da 156 CV (115 kW) e 255 Nm di coppia, batteria da 48,4 kWh (autonomia non dichiarata, ma che stimiamo intorno ai 380 km)

Entrambi i modelli supportano la ricarica a 400V, per passare dal 10% all’80% in 41 minuti. Se la ricarica rapida è impostata nel navigatore di bordo, la batteria viene pre-riscaldata così da ottimizzarne i tempi di ricarica; ancora, la zona con la presa di ricarica è illuminata. Come le altre elettriche del gruppo, anche nuova Kona supporta la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) direttamente dalla presa di ricarica, per utilizzare l’auto come generatore di corrente per altri dispositivi (ma anche per ricaricare monopattini, biciclette o addirittura altre automobili).

Oltre al modello elettrico presentato questa notte, Hyundai Kona avrà una variante con motorizzazione termica “pura” (ICE, ossia Internal Combustion Engine, motore a combustione interna), la N Line ad alte prestazioni sempre a benzina, e una full hybrid (HEV) con motore termico abbinato a uno elettrico, e che promette consumi particolarmente interessanti per chi si muove prevalentemente in città.

CAMBIA LOOK A SECONDA DEL MOTORE La versione Full Hybrid avrà un paraurti anteriore più pronunciato, con una piastra di protezione al posto della griglia del radiatore, mentre i passaruota sono di colore nero. La HEV avrà anche deflettori attivi nella parte alta e bassa del muso, che in quella con motore termico troviamo solo in alto. La variante N Line avrà invece uno stile più sportivo - ovviamente - con doppio scarico posteriore, calotte degli specchietti in colore nero, spoiler posteriore più accentuato, minigonne laterali color argento e pedaliera in alluminio. Su richiesta, tetto nero a contrasto e cerchi in lega da 19” dal design specifico.

Hyundai Kona Electric 2023: il posteriore

Al momento le date di arrivo in Italia sono ancora sconosciute. Nelle prossime settimane verranno presentate le varianti a motore termico e full hybrid, sicuramente più appetibili per il nostro mercato. Prevedibile l’apertura degli ordini entro l’estate, con le consegne - e l’arrivo nelle concessionarie - prima dell’inizio dell’autunno. Nessuna comunicazione ufficiale neppure per i prezzi, che comunicheremo non appena disponibili.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 07/03/2023