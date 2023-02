Hyundai Bayon Exclusive, perché conviene il nuovo allestimento

In medio stat virtus e alle volte non è necessario riempire il cesto degli accessori fino all'orlo. Basta un equipaggiamento equilibrato, con un pizzico di stile in più del solito. L'allestimento Exclusive che da febbraio 2023 completa la gamma di Hyundai Bayon, SUV compatto che sta registrando un buon successo, prende posto al centro dell'offerta e si distingue per un mix di dotazioni tecnologiche ed estetiche piuttosto intelligente.

Hyundai Bayon Exclusive, l'allestimento intelligente

TOCCO DI CLASSE In sostanza, Hyundai Bayon Exclusive ripercorre l'elenco accessori del livello XLine, cuore di gamma, e aggiunge alcune chicche come il tetto a contrasto e i vetri posteriori oscurati, dettagli che - insieme alla griglia frontale nera e ai cerchi in lega da 16 pollici - esaltano il look sbarazzino del crossover tascabile del marchio coreano. A bordo, esattamente come Bayon XLine, quadro strumenti digitale (Cluster supervision) da 10,25 pollici, wireless Android Auto ed Apple CarPlay, caricatore wireless per smartphone e Bluetooth con riconoscimento vocale. Ok, non hai i fari a LED e il clima automatico, di serie solo sulla top di gamma XClass: te ne farai una ragione.

Bayon Exclusive, gli interni

AL CONFIGURATORE Serie speciale Exclusive disponibile in abbinamento a tutte e tre le motorizzazioni: il 1.2 MPI a benzina da 84 CV, il 1.0 T-GDI benzina mild-hybrid 48V da 100 CV, infine il 1.2 benzina-GPL da 82 CV. Può inoltre essere ordinata nei colori Atlas White, Intense Blue, Dragon Red e Mangrove Green, sempre in associazione al tettuccio nero.

PREZZO E PROMO Di listino, Bayon Exclusive parte da 20.950 euro (1.2 MPI), vale a dire solo 150 euro in più rispetto alla configurazione XLine. Grazie alla speciale offerta valida - al momento - per tutto febbraio, con finanziamento Super Hyundai Plus (36 rate da 159 euro al mese, anticipo di 4.210 euro) e permuta o rottamazione, lo sconto ammonta a 2.850 euro (18.100 euro). In proporzione, non è poco.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/02/2023