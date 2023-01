Look futuristico e motore turbodiesel: ecco Hyundai Staria

A vederlo da fuori, pare proprio una delle auto che circolano per le buie strade della Los Angeles del 2019 in cui era ambientato il primo Blade Runner di Ridley Scott. Vetrate enormi che contrastano con le tendenze attuali, parabrezza che disegna una linea unica con il cortissimo muso, e una inconfondibile firma luminosa a sedici LED, sovrastata da una linea sottilissima per le luci diurne. Hyundai Staria potrà anche non emozionare i puristi dell’automobile, ma non manca certo di personalità.

Hyundai Staria, la versione Wagon da 9 posti

La forma è indubbiamente aerodinamica, una linea unica che parte dal paraurti anteriore e arriva alla sommità del lunotto e che, secondo Hyundai, “si ispira alla curva di luce che illumina l’orizzonte terrestre al sorgere del sole, quando viene visto dallo spazio”. Uhm... Ok. La firma luminosa è una sottilissima striscia di LED che corre a tutta larghezza, sotto la quale si trova la enorme griglia del radiatore. Nella versione Luxury alcuni dettagli (logo, griglia, specchietti e cerchi) sono in color rame satinato.

Hyundai Staria, le poltrone in modalità Relax dell'allestimento Luxury

QUANTA LUCE! Bassa la linea di cintura, che lascia spazio a vetrature enormi che aumentano la visibilità in marcia e regalano ariosità in abitacolo. Meno personale il posteriore, con il portellone dritto e i lunghi gruppi ottici a sviluppo verticale con i Parametric Pixel che abbiamo visto sulle Hyundai più recenti. Molto bassa la soglia di carico (e quindi molto lungo il portellone).

DIMENSIONI Lungo 5.253 mm, largo 1.997 mm e alto 1.990 mm, Hyundai Staria ha un generoso passo di 3.273 mm. Pratiche le due porte laterali a scorrimento.

Hyundai Staria, gli interni della versione con cambio automatico

Piuttosto tradizionali anche gli interni, con il cambio shift by wire in alto nella console, vicino al volante, così da lasciare libero lo spazio che normalmente è occupato dal tunnel centrale. Dietro il volante c’è un piccolo quadro strumenti da 10,25” con le principali informazioni di viaggio, mentre per tutto il resto c’è l’ampio schermo wide a centro plancia sotto cui si trovano tutti i comandi - touch - per climatizzatore, controlli multimediali e assistente di parcheggio. Tanti i vani portaoggetti, che in un’auto da famiglia rappresentano sempre un importante valore aggiunto.

QUASI UN CAMPER La versione Luxury perde due posti rispetto al modello Wagon a nove posti, ma i sette occupanti possono contare su un’esperienza di viaggio decisamente più confortevole, con sedili della seconda fila che si ripiegano elettricamente e scorrono per rendere più modulare il vano di carico. La modalità Relax allunga la seduta e li trasforma in comode chaise longue. Con tutti i sedili reclinati, infine, l’auto si trasforma in una piccola camera da letto.

Hyundai Staria, il frontale dell'allestimento Wagon

Staria è mossa da una motorizzazione turbordiesel 2.2 da 177 CV e 430 Nm di coppia massima, con cambio manuale a sei rapporti e trazione anteriore, oppure con cambio automatico a otto rapporti, trazione anteriore oppure posteriore HTRAC. La velocità massima è di 185 km/h, con uno scatto da zero a cento in 12,5 secondi.

CONSUMI Nel ciclo WLTP combinato Hyundia Staria consuma circa 8 litri per 100 km, che diventano 8,8 nella versione 4WD e cambio automatico. Emissioni tra i 205 e i 232 g CO2/km in base alla motorizzazione.

Hyundai Staria, visuale di 3/4 anteriore

La versione d’attacco Wagon offre nove posti, luci a LED anteriori e posteriori, cerchi in lega da 18”, condizionatore automatico, sedili anteriori e volante riscaldato, Apple CarPlay e Android Auto wireless. Sul fronte della sicurezza, in questo allestimento troviamo la frenata d’emergenza automatica con riconoscimento di pedoni e ciclisti, rilevamento dei limiti di velocità, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera.

Hyundai Staria, la versione Wagon da 9 posti vista da dietro

La versione Luxury perde due posti, come dicevamo, ed è disponibile solo nel modello con cambio automatico, a trazione anteriore o integrale. La seconda fila di sedili offre la modalità relax, l’abitacolo è impreziosito dalla luce ambientale a 64 colori e da un impianto audio Bose. I sedili sono in pelle, ci sono portiere posteriori, portellone e tettuccio apribili elettricamente, le tendine sui finestrini, l’avviamento senza chiave e una telecamera grandangolare che proietta sullo schermo dell’infotainment i passeggeri seduti dietro. La dotazione di sicurezza è completata dal monitoraggio dell’angolo cieco e dalla guida assistita di secondo livello.

Hyundai Staria, multispazio da 7 o 9 posti

Il nuovo multispazio della casa coreana, disponibile in diversi paesi da un paio d’anni, debutta anche in Italia con una sola motorizzazione, trazione anteriore oppure integrale, e due allestimenti, da 9 posti (Wagon) e 7 posti (Luxury). Ecco il listino completo:

Wagon Luxury 2.2 MT 2WD 43.000 euro 2.2 AT 2WD 45.600 euro 58.500 euro 2.2 AT 4WD 47.600 euro 60.500 euro

Cilindrata 2.199 cc Potenza 130 kW (177 CV) Coppia 430 Nm Dimensioni 5.253x1.997x1.990 mm Passo 3.273 mm Posti a sedere 7/9 (in base all’allestimento) Bagagliaio (7 posti) 831/1303 litri Massa a vuoto 2.286 kg Velocità massima 185 km/h 0-100 km/h 12,5 secondi Consumo (WLTP) 8 l/100 km Emissioni 205 g CO2/km

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/01/2023