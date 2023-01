Hyundai Santa Fe 2024: il maxi SUV rinnova la carta d'identità e ci mostra il suo volto

IL MAXI SUV COREANO CAMBIA VOLTO Hyundai sta preparando l’arrivo del maxi SUV Santa Fe di nuova generazione e le foto scattate sul ghiaccio del nord Europa ci mostrano i prototipi durante i collaudi invernali. Le immagini fanno vedere i SUV ancora molo camuffati dalle pesanti protezioni nere, ma si può iniziare a capire alcuni tratti del modello inedito. E lo stile cambierà radicalmente poiché il costruttore asiatico ha deciso di dare a ogni modello in gamma una propria identità come parte di una nuova strategia di design.

Nuova Hyundai Santa Fe: debutto previsto nel 2024 con design esclusivoUN’IMMAGINE TUTTA NUOVA E DEFINITA Prendiamo a esempio la Ioniq 5 e la Ioniq 6, che appartengono alla stessa famiglia di auto elettriche, ma hanno uno stile esclusivo, che le identifica al primo sguardo. La nuova Santa Fe seguirà lo stesso approccio con una carrozzeria squadrata e un aspetto generale più robusto rispetto allo stile dell'attuale modello.

Nuova Hyundai Santa Fe: sempre grandi dimensioni, ma profilo più squadrato rispetto a oggiI MOTORI DOVREBBERO ESSERE GLI STESSI DI OGGI Non è chiaro se il nuovo stile esterno sarà completato da grandi cambiamenti sotto la pelle. Attualmente, la Santa Fe viene venduta con diverse opzioni di motore, inclusi propulsori mild-hybrid e plug-in hybrid con potenza rispettivamente di 230 e 265 CV. In Europa c'è anche un diesel di 2,2 litri con 201 CV. Tuttavia, è molto probabile che queste unità a quattro cilindri siano trasferite anche alla nuova generazione con alcune modifiche per rendere i propulsori più efficienti. Voci di corridoio provenienti dai piani alti del quartier generale di Seul fanno sapere che la nuova Santa Fe potrebbe debuttare la prossima estate, prima di entrare nei listini in autunno o in inverno 2023 come model year 2024. Ma su questa informazione, Hyundai ha preferito non prendere una posizione ufficiale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/01/2023