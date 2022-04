Hyundai Santa Fe e Tucson Plug-in, l'elettro-offroad nel DNA

Quando in fondo al cuore si risveglia il senso primordiale di evasione, è raro che la prima immagine che la tua mente visualizza sia l’immagine di una vettura ibrida. Affiorano ricordi di avventure a bordo di automobili ben attrezzate, confortevoli, robuste, ma tradizionali. Probabilmente il tuo bagaglio di esperienze non contiene, ancora, spedizioni in compagnia di SUV che a proprietà di scalatori associano un profondo senso di armonia con la Natura, SUV la cui tecnologia si esprime in forza e intelligenza, ma anche risonanza con l’ambiente circostante. Hyundai Tucson Plug-in Hybrid, Hyundai Santa Fe Plug-in: due individualità specifiche, la stessa mission. Quella di affrontare ogni percorso unendo la potenza con la precisione, la virilità del fuoristrada puro con la grazia femminile della propulsione elettrica. Lo spirito selvaggio, con la disciplina del professionista.

SIMPLY (PLUG-IN) HYBRID Inerpicandoti per i tornanti di montagna insieme a Santa Fe e Tucson Plug-in, riscopri quanto la parola “innovazione”, in gergo Hyundai, faccia rima anche con “semplificazione”. Nessun compito specifico da svolgere, se non spingere a fondo il pedale del gas e assaporare la spinta congiunta del motore termico, un raffinato 4 cilindri 1.6 turbo benzina a iniezione diretta da 180 CV, e del propulsore elettrico, unità da 91 CV e soprattutto coppia di 304 Nm, alimentati da una batteria da 13,8 kWh.

ALL'UNISONO Una cascata di 265 CV e 350 Nm che si spalma tra avantreno e retrotreno - tramite albero di trasmissione - e che, a comando del tuo piede destro e delle logiche del software di gestione, crescerà rotonda ed omogenea, come se la fonte di energia fosse una sola anziché due. Trazione integrale e trasmissione automatica a 6 rapporti distribuiscono la dolce esuberanza del sistema ibrido con la puntualità di un meccanismo super collaudato e a prova di violente sollecitazioni. Masse importanti da spostare, nessuna fatica percepita. In più, il vantaggio di consumi da unità di cilindrata inferiore.

UN TUFFO IN NATURA Dalla città, l’habitat dove Hyundai Santa Fe e Tucson Plug-in possono esprimere le loro proprietà di SUV anche a emissioni zero (a batteria carica al 100%, fino a 60 km di marcia in modalità EV), ai paesaggi più incontaminati, quelli in cui dare libero sfogo al proprio istinto, al proprio lato più spettacolare. Dall’asfalto ai sentieri in terra battuta, il passo è breve e a portata di un clic. Il comando rotante sulla plancia è di per sé una tentazione irresistibile: abbandonare le certezze della strada, abbandonarsi a un feeling di simbiosi con il territorio.

QUANDO IL GIOCO SI FA DURO “Sabbia”, “Fango”, “Neve”: imposti il profilo di guida adatto, modulando taratura del controllo di trazione, distribuzione della coppia sui due assi, risposta dell'acceleratore, e l’intero sistema elettrico e meccanico interpreterà una superficie sconosciuta con l’astuzia, ma anche il profondo rispetto, di una pluridecorata guida alpina. Imposti la EV Mode, abbassi i finestrini laterali, ascolti il crepitio di rami, foglie e sassolini sotto gli pneumatici. E ti convinci: offroad elettrico è una piccola magia.

SENSIBILITÀ Perché è proprio quando gli pneumatici sono chiamati a superare una salita ripida, o il fondo è sdrucciolevole e disseminato di piccoli ostacoli, che la coppia istantanea tipica di un propulsore elettrico corre in soccorso. Una soffice pressione sul pedale, e sarà come avere le marce ridotte preselezionate. Si inverte all’improvviso la pendenza? Tasto Downhill Brake Control, e Santa Fe e Tucson Plug-in scendono giù per il sentiero con prudenza e compostezza massime. Unendo, per di più, l’utile al dilettevole: l’energia frenante viene risucchiata dalle batterie, che immagazzinano preziosi Watt da utilizzare per la successiva marcia in full electric.

ALBUM DEI RICORDI Giunge il momento di tornare nella civiltà. Negli occhi, ancora panorami mozzafiato. Addosso, ancora l’emozione di prodezze tecniche. I sensi sono affaticati, il viaggio è lungo. Chiedi allora l’aiuto di Hyundai Smart Sense: il cruise control adattivo con mantenimento di corsia mitigherà lo sforzo e curerà la nostalgia di un’esperienza da ripetere.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/04/2022