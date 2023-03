Hyundai Kona EV 2023: uno sguardo da vicino al B-SUV coreano. Video

Negli scorsi giorni Hyundai ha pubblicato un video che ci permette di apprezzare da vicino Kona Electric 2023 (qui il nostro approfondimento). Si tratta di una clip da circa un minuto che mette in evidenza alcuni dettagli stilistici inediti del nuovo crossover compatto a batteria. L’auto - che sarà proposta anche con motorizzazione tradizionale a benzina - adotta un look pulito ed essenziale, privo della griglia frontale e con luci a LED pixel che si allungano su tutta la calandra. Rispetto al passato, nuova Kona aggiunge paraurti un po' più elaborati, passaruota in tinta con la carrozzeria ed esclusivi cerchi in lega a cinque razze.

SPAZIOSA E BEN ACCESSORIATA All’interno spazio a un cockpit digitale con doppi schermi da 12,3 pollici appaiati e un nuovo selettore di marcia solidale al piantone dello sterzo. Dando un occhio alla plancia si nota poi il climatizzatore automatico bi-zona, sedili riscaldati e illuminazione ambient. Hyundai ha confermato che l'abitacolo di nuova Kona sarà sia più spazioso della versione attualmente in vendita, con un bagagliaio che dovrebbe raggiungere i 723 litri di capacità massima.

FINO A 400 KM DI AUTONOMIA? Hyundai Kona Electric 2023 nasce sulla stessa base di Kia Niro EV (qui le prime immagini di Hyundai Kona N 2024). Quest'ultima monta un motore elettrico da 204 CV con una batteria da 64,8 kWh e un’autonomia stimata di 407 km. La Hyundai Kona 2023 è stata presentata per la prima volta 2022. La Casa coreana ha fornito le prime informazioni sulle versioni termiche di nuova Kona nel gennaio 2023, mentre le specifiche tecniche della variante elettrica dovrebbero essere pubblicate entro marzo.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 01/03/2023