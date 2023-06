Hyundai Tucson: le due facce dell'elettrificazione. Quale ibrido scegliere?

Ibrido si, ibrido no, ibrido… forse? La strada verso una mobilità assistita dall’energia elettrica è ormai aperta, ma le opzioni non sono molte. Allora, quale è il motore giusto per la nuova auto? Fra mild-hybrid (MHEV), full-hybrid (FHEV) e plug-in hybrid (PHEV), abbiamo scelto quelle a più alto tasso di elettrificazione, visto che l’ibrido leggero è poco più che un’assistenza ai servizi del motore tradizionale. Va da sé che la scelta fra full e plug-in hybrid dipende da tante cose, prima fra tutte il tipo di utilizzo che farete dell’auto. Quindi, abbiamo confrontato vantaggi e svantaggi di un modello di grande successo, un SUV medio di 4,5 metri, la Hyundai Tucson, declinato nelle due varianti. Due i guidatori tipo: quello che non rinuncia ai comfort della città, ma che si assume “oneri” e “onori” di viverci e si sposta soprattutto nel traffico per lavoro o faccende quotidiane, ma usa la macchina anche per gite e vacanze con la famiglia e un altro che, invece, dentro le mura urbane proprio non ci vuole stare, ha bisogno di andare in centro, ma non rinuncia al tempo libero. Insomma, il classico commuting. Necessità differenti, ma che in certi casi si sfiorano e un SUV moderno, “stiloso” e confortevole, che deve rispondere a diverse esigenze.

VANTAGGI E SVANTAGGI

Diciamo che gli aspetti più convincenti della Tucson full-hybrid sono diversi, ma qualcuno è più interessante di altri. Per esempio, non ha bisogno di colonnine e cavi, non serve attaccarsi a una presa per caricare la batteria e in elettrico un po’ ci si muove. In città e nei continui stop&go, senza forzare sull’acceleratore, lei si muove con il motore EV da 60 CV alimentato dalla batteria da 1,49 kWh (qui la nostra prova su strada). È vero, la riserva di energia è ridotta, ma bastano poche frenate e rallentamenti per rigenerarla. Inoltre, quando la batteria della plug-in è scarica la full-hybrid consuma sempre meno benzina, tanto che sul nostro circuito di prova del Motoring, dove verifichiamo i consumi, la media sfiora i 18 km/litro, niente male. E poi, la Tucson full-hybrid, con la piccola batteria sotto il sedile, guadagna spazio nel baule. Si passa da 616 a 1.795 litri, cioè da 58 a 74 litri in più della plug-in, virtualmente fino a otto confezioni di bottiglie d’acqua da 1,5 litri.

Hyundai Tucson plug-in hybrid e la gemella full-hybrid

RICARICA ALLA SPINA, ECCO DOVE HA LA MEGLIO Tuttavia, anche la PHEV (qui la nostra prova su strada) può mettere sul tavolo qualche carta vincente, vediamo quale. È vero, dovrà attaccarsi a una presa elettrica, ma in questo modo di garantisce 55 km senza consumare un goccio di benzina. Un’autonomia EV reale, verificata nel casa/ufficio quotidiano con una quarantina di km fra andata e ritorno e una scorta da consumare nel resto della giornata. Aggiungo che l’accesso alle ZTL è libero e con il fotovoltaico e accumulo di casa sono tutti chilometri puliti a costo zero, a patto di ricaricare i 13,8 kWh a disposizione appena possibile, sfruttando al massimo le belle giornate di sole. Con la batteria a terra si superano appena i 16 km/litro di media, ma con 265 CV contro i 230 CV della full-hybrid mi diverto di più al volante. La riserva di corrente, sempre intorno al 10%, regala più vivacità grazie allo spunto superiore del motore elettrico da 91 CV. Ok, la guida si avvicina un po’ a quella della full-hybrid poiché entra in gioco più spesso il millesei quattro cilindri turbo, che è uguale per entrambe, però se la batteria è carica la PHEV è più piacevole, più pronta e anche meno rumorosa poiché si viaggia tanto in EV. E per finire, PHEV, che è anche 4WD, pesa 1.893 kg contro i 1.639 kg della FHEV a due ruote motrici. Sono 254 kg in più, ma il motore spinge più forte e compensa la minore agilità nelle curve.

Hyundai Tucson plug-in hybrid: il badge posteriore

COMFORT ASSICURATO

Anche comfort e piacere di vivere a bordo si equivalgono, lo abbiamo verificato in un bel viaggio dai pavé milanesi ai panorami dell’Oasi Zegna, in Piemonte. Peccato che con tanta tecnologia per la sicurezza e un infotainment davvero completo ed efficiente, Apple CarPlay e Android Auto funzionino solo collegando il cavo USB e non tramite il più comodo wireless. Ma ora, qualche numero, i prezzi e gli incentivi per orientarvi meglio.

Hyundai Tucson: gli interni

VEDI ANCHE

I COSTI DI GESTIONE

Per fare circa 15.000 km all’anno, con la benzina a 1,8 euro/litro come a giugno 2023 con la Tucson full-hybrid spenderete più o meno 1.500 euro. Invece, ipotizzando un uso della plug-in per l’80% in elettrico e il restante 20% a benzina se la ricarica alla presa di casa si spendono circa 900 euro a 0,2 euro/kWh, ma se per la ricarica possiamo usare al 60% l’impianto fotovoltaico e soltanto per il 20% la rete, si spendono circa 500 euro. Dalla presa di casa, o del garage, si risparmia il 40% e con il fotovoltaico si arriva fino al 70%. Invece, se ricaricate la batterie dalle colonnine pubbliche, a circa 0,4 euro/kWh, la spesa per la benzina e per i kWh più o meno si equivale. Ma forse, abbiamo preso l’auto sbagliata per questo “contest”, poiché la Tucson ha un motore a benzina molto efficiente. Con un modello meno virtuoso la PHEV potrebbe avvantaggiarsi ancora di più.

Hyundai Tucson full-hybrid sulla Panoramica dell'Oasi Zegna

PREZZI E INCENTIVI: QUALE SCEGLIERE?

E adesso tocca ai listini. La Tucson full-hybrid Exellence, come questa, attacca a 39.750 euro; la PHEV, sempre in allestimento Exellence, parte da 49.500 euro. Una bella differenza, giustificata dal sistema plug-in. Ma attenzione perché entrano in gioco gli eco-incentivi che possono spostare l’ago della bilancia. Per la full-hybrid il bonus statale è esaurito ma se abitate, per esempio, in Lombardia ci sono 2.000 euro da scontare. Invece, grazie alle sovvenzioni statali, per la plug-in il conto scende di 4.000 euro e di altri 2.500 euro se vivete in Lombardia. In questo modo la differenza di prezzo fra i due SUV si assottiglia. Per semplificare un po’, possiamo aggiungere che la full-hybrid consuma in città 15,5 km/litro, che diventano 25,4 km/litro in extraurbano e 12,7 km/litro in autostrada. La PHEV rispettivamente è arrivata a 13,7 km/litro, 23,3 km/litro e 11,2 km/litro. Insomma, se la Tucson alla spina ha la batteria scarica, consuma sempre di più. Lei, come accennato, si rifà con l’autonomia 100% elettrica, che è un valore aggiunto non da poco. A voi la scelta se investire su un modello oppure sull’altro, considerando anche i costi d’acquisto dei due modelli.

Il motore di Hyundai Tucson full-hybrid

SCHEDE TECNICHE

HYUNDAI TUCSON FHEV

Motore 1.6 litri, 4 cilindri turbobenzina, FHEV Potenza massima 230 CV Coppia massima 265 Nm Prestazioni Vel. Max. 193 km/h | 0-100 km/h in 8 secondi Trazione Anteriore Cambio Automatico 6 rapporti Dimensioni 4,5 x 1,86 x 1,65 m Passo 2,68 m Posti 5 Peso in ordine di marcia 1.639 kg Bagagliaio Da 616 a 1.795 litri Consumi (misto WLTP) 18 - 17 km/l Emissioni CO2 (WLTP) 125- 135 g/km Prezzo A partire da 39.750 euro

HYUNDAI TUCSON PHEV

Motore 1.6 litri, 4 cilindri turbobenzina, PHEV Potenza combinata 265 CV Coppia massima 265 Nm Prestazioni Vel. Max. 191 km/h | 0-100 km/h in 8,2 secondi Autonomia EV 62 km Trazione Integrale Cambio Automatico 6 rapporti Dimensioni 4,5 x 1,86 x 1,65 m Passo 2,68 m Posti 5 Peso in ordine di marcia 1.893 kg Bagagliaio Da 558 a 1.721 litri Consumi (misto WLTP) 72 km/l Emissioni CO2 (WLTP) 31,4 g/km Prezzo A partire da 49.500 euro

Pubblicato da La Redazione, 29/06/2023