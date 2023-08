Nuova Hyundai Santa Fe, la (vera) world premiere è il 10 agosto

Meno di un mese fa, Hyundai organizzava uno dei suoi soliti e frequenti lanci in anteprima di un modello totalmente nuovo, in vendita dall'anno prossimo. Non è la prima volta che la Casa recita il copione della presentazione ''sfalsata'', con una rapida occhiata all'esterno e all'interno, seguita dal reveal vero e proprio, con tutte le informazioni dettagliate. Il copione si ripete ora con Hyundai Santa Fe quinta generazione. Appuntamento in live streaming per giovedì 10 agosto alle 11.00 in punto ora italiana. Lo scopriamo grazie al video teaser diffuso dal brand sui propri social media. Anticipazioni? Beh, il design in parte già lo conosciamo. Il resto, ancora no.

ANTI DEFENDER Per la quinta iterazione del SUV di medio-grandi dimensioni che prende il nome da una città degli Stati Uniti, e che ha il merito di aver incoraggiato enormemente gli americani ad avvicinarsi al marchio durante i primi anni 2000, Hyundai ha deciso che un cambio di ritmo pittosto deciso sarebbe stato accolto con favore. Il suo design squadrato rompe col passato e associa nuova Santa Fe a Land Rover Defender ultima generazione. Ultramoderni anche gli interni, mentre - per quanto riguarda la gamma motori - non si hanno notizie di stravolgimenti, salvo la quasi sicura sparizione del motore diesel, per cedere definitivamente il passo all'ibrido a benzina sia in versione ''soft'', sia in salsa ibrida ricaricabile. Risentiamoci il giorno della premiere per le coordinate del video in diretta.

Nuova Hyundai Santa Fe, gli interni

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/08/2023