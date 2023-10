Kia EV3 Concept: il baby SUV a batterie reclama spazio in famiglia

Come da programma, nei giorni scorsi Kia ha svelato in occasione dell’EV Day annuale i suoi programmi sul futuro dell’elettrificazione e, oltre a una visione su quello che ci aspetta, ha mostrato alcuni concept che ci danno una percezione molto più concreta su cosa ha in agenda la Casa coreana. Di questi modelli abbiamo conosciuto EV4 ed EV5, ma oggi è il turno di un prototipo dalle misure più compatte, l’EV3. Questo esemplare anticipa quello che potrebbe essere un modello di produzione dal prezzo concorrenziale in arrivo nel corso del prossimo anno.

Kia EV3 Concept: lo sport utility BEV potrebbe arrivare nel 2024

UNA GAMMA EV AMPIA E BEN DISTRIBUITA Innanzitutto, ricordiamo che la gamma BEV appena presentata dal costruttore asiatico è progettata per fornire ai potenziali clienti una scelta di veicoli a batterie molto ampia e con un prezzo compreso tra circa 30.000 e 80.000 dollari (circa 28.500/76.000 euro). L’azienda ha obiettivi ambiziosi, con il progetto di vendere il suo primo milione di veicoli elettrici entro il 2026 e prevedendo che le vendite annuali superino 1,6 milioni di unità entro il 2030.

Kia EV3 Concept: l'abitacolo spazioso e fatto con materiali ecosostenibiliEV3: EV9 IN SCALA RIDOTTA CON SPUNTI ESCLUSIVI Ma veniamo al concept della EV3, che è un SUV compatto pronto a piazzarsi subito sotto l'EV5 di medie dimensioni. Di fatto, l’EV3 assomiglia all’EV9 in scala ridotta e, sebbene il design sia indubbiamente condiviso, il concept riesce a mantenere un approccio stilistico molto personale, quasi esclusivo. Frontalmente riesce ad ammorbidire gli spigoli “vivi” che definiscono il look del SUV più grande, mentre di profilo le dimensioni compatte non vengono sminuite dalla minore disponibilità di centimetri. La vista laterale continua a fondere le curve morbide e gli angoli più spigolosi, che sono diventati un punto fermo dell'approccio progettuale di Kia, completato da un set di cerchi ruota che assomigliano a quelli visti sull’EV9.

Kia EV3 Concept: design ispirato all'EV9 ma con spunti originaliABITACOLO CHE STRIZZA L’OCCHIO AL “GREEN” All’interno del concept EV3, Kia ha lasciato libera fantasia ai suoi stilisti, che hanno scelto una linea di design ben definita, con un abitacolo che promuove il “benessere emotivo”. In quanto tale, troveremo a bordo linee piuttosto marcate e un'illuminazione soffusa, sedili ergonomici e un pizzico di minimalismo. Ma all’interno troviamo anche molta sostenibilità. I sedili sono realizzati in fibra naturale, che viene promossa come caratterizzata da una struttura eccezionalmente robusta, oltre a non produrre inquinanti rispetto alla fibra di carbonio. La console centrale del concept EV3, inoltre, è stata ricavata dalle radici dei funghi (micelio) utilizzando un processo chiamato biofabbricazione. Della futura EV3 ne sentiremo parlare presto, anche in chiave di produzione. Non resta che attendere novità dalla Corea.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/10/2023