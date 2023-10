Offensiva elettrica Kia: in arrivo due nuovi concept che anticipano il futuro

Aria di novità in casa Kia, che ha annunciato la presentazione in anteprima di due nuovi concept completamente elettrici in occasione dell'evento EV Day che si terrà tra pochi giorni e dove rivelerà anche maggiori dettagli del SUV compatto EV5, oltre a fornire nuove informazioni sui piani futuri. La casa coreana ha pubblicato foto e video che mostrano la sua gamma di veicoli elettrici, che sarà presto allargata con “tre nuovi modelli di piccole e medie dimensioni”.

UN CROSSOVER SPORTIVO E UN “SUVVINO” Accanto a quella che riconosciamo come una EV6, nella foto di apertura di questo articolo, c'è una berlina coupé con “tratti somatici” da crossover con LED verticali, che è uno dei nuovi concept che anticipano i futuri modelli di produzione. Al centro, possiamo vedere la silhouette e le luci a LED del nuovo SUV medio EV5, accanto a quello che sembra il futuro modello a ruote alte di dimensioni più compatte EV4, oltre all'ammiraglia EV9. Per adesso non abbiamo altre notizie riguardo i due concept, ne sparemo di più fra una settimana circa anche se la loro presenza è indicativa sui piani di elettrificazione della casa coreana. Tuttavia, secondo il comunicato, nel corso dell'EV Day, Kia annuncerà anche le specifiche dettagliate della nuova EV5, dopo il suo debutto avvenuto al Motor Show di Chengdu, in Cina, lo scorso agosto.

Kia EV Day: il 12 ottobre la casa coreana svelerà due nuovi concept BEVMANCA POCO PER CONOSCERE LE NOVITÀ Sappiamo già che l’alternativa elettrica alla Sportage misura 4,62 metri di lunghezza e utilizza l’architettura E-GMP. Le sue specifiche possono variare a seconda dei mercati, ma il modello cinese dovrebbe essere disponibile con un motore elettrico montato anteriormente, capace di erogare 218 CV e alimentato dal pacco batterie al litio ferro fosfato BYD Blade. L'evento annuale Kia EV Day si svolgerà a Yeoju, in Corea, il 12 ottobre, quando conosceremo tutto sui prossimi modelli.

04/10/2023