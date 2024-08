Renault Symbioz E-Tech, molto più di una "mega Captur". La prova

È solo l'ultimo arrivato di una famiglia prolifica, è il nutrito clan dei SUV con lo stemma Renault sul petto (e dal motore ibrido). Renault Symbioz è l'ultimo a venire al mondo in ordine di tempo, ma forse il più rapido a capire come gira, il mondo. Già, perché a guidarlo, ma anche ad abitarlo come ospite di prima o di seconda fila, la sensazione che Symbioz esprima la classica quadratura del cerchio - sensazione già assaggiata dopo averlo visto dal vivo in anteprima - non fa altro che consolidarsi. Ecco perché considerare Symbioz una Captur giusto un po' cresciutella è riduttivo. Clicca Play sulla foto di cover per la prova video della motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145 (l'unica al momento in vendita, prezzi da 33.500 euro). Sotto, in ogni caso, trovi un piccolo riassunto scritto (metti che hai la connessione lenta) e una vasta gallery fotografica.



Renault Symbioz: viso Captur, personalità propria

Non è una semplice ''Captur XL'', tuttavia i parallelismi sorgono spontanei. Almeno se la osservi dal di fronte: quel musetto, a meno che non lo scansioni al microscopio, è proprio uguale spiaccicato. Ed è una cosa buona, in fondo: il viso di Captur è un viso che rapisce, specie dopo il lifting della scorsa primavera. Più personalizzato è invece il lato B, semmai più simile al ''sedere'' di Rafale. I modelli che dobbiamo prendere a riferimento restano comunque Captur da una parte e Austral da quell'altra: con 4 metri e 41 (vedi scheda tecnica per le voci in dettaglio), Symbioz si piazza proprio a metà strada e colma un gap che - forse - in passato convinse alcuni clienti a scartare entrambe, per rivolgersi ad un marchio terzo. Problema risolto.

4 metri e 41 di lunghezza e ''in medio stat virtus''

Maggiori dimensioni esterne, migliore spazio interno: mentre la prima fila è una stampa in 3D dell'abitacolo di Captur sistema di infotainment compreso, il divanetto posteriore scorrevole è invece nettamente più ospitale e consente ai passeggeri di sgranchirsi le gambe senza dover scendere dall'auto. Più capiente rispetto a Captur anche il bagagliaio, che anche con tutti i sedili in posizione oscilla da quasi 500 litri a oltre 600 litri e che risulta molto amichevole grazie a una soglia di carico bassa e senza scalini in accesso. Tutto è come ci si aspetta.

Buona capienza per persone e cose

VEDI ANCHE

Delle funzioni di bordo, si segnalano due interessanti novità. La prima: beneficia, il caro ''vecchio'' 4 cilindri 1,6 litri aspirato galvanizzato dalla tecnologia E-Tech Full Hybrid e addomesticato dalla speciale trasmissione automatica multi-mode a 4+2 rapporti, di una modalità (e-Save) che consente di accumulare energia elettrica nella mini-batteria agli ioni di litio e di spenderla in caso di necessità (sorpassi, salite, etc.). La seconda: un tasto alla sinistra del volante permette di escludere contemporaneamente i principali ADAS divenuti obbligatori per legge dallo scorso luglio. ADAS come rilevamento limiti di velocità (con relativo e fastidioso beep), o come l'allerta di abbandono involontario della corsia di marcia. Un click, e torni l'unico protagonista della guida, l'elettronica si ammutolisce. Hai maggiori responsabilità. Ma sei anche un adulto, quindi prenditele, queste responsabilità.

ADAS accesi o spenti? Lo decidi tu

Per tante altre considerazioni sul design esterno, sugli accessori di bordo, sul feeling di guida e sui consumi registrati durante la prova (di poco superiori al dato dichiarato di 4,7 l/100 km), sei invitato a guardare e ascoltare il video del test drive. La conclusione di chi scrive (la cui identità coincide con quella del driver in video) è che Symbioz si candida come il SUV più ''furbo'' dell'intera compagnia dei SUV Renault. Perché ha la faccia giusta, le misure giuste (almeno per gran parte degli utenti) e il propulsore giusto: l'ibrido auto-ricaricabile è l'ibrido snello da gestire ma influente in tema costi di esercizio e - perché no - anche piacere di guida. Più di ogni altra cosa, Symbioz è un SUV che ha cervello perché - una volta tanto - è un SUV che sa farsi accettare anche senza ricorrere a un registro a tutti i costi sportivo, competitivo, aggressivo. Symbioz è moderno di aspetto e di contenuti tecnologici (specie in allestimento Esprit Alpine). Ma manifesta anche un carattere pacifico, sereno, sicuro di sé. Presto conosceremo l'accoglienza che il mercato gli sta riservando: gli ordini sono aperti già dallo scorso giugno.

Symbioz è già in vendita, prezzi da 33.500 euro

RENAULT SYMBIOZ E-TECH 145

Lunghezza 4.413 mm Larghezza 1.797 mm Altezza 1.575 mm Passo 2.638 mm Bagagliaio 492 (624) - 1.582 litri Motore 4 cil. 1.598 cc benzina full hybrid Potenza di sistema 143 CV Coppia di sistema 250 Nm Cambio automatico multimode a 4+2 rapporti Trazione anteriore Velocità massima 170 km/h Acc. 0-100 km/h 10,6 sec. Consumo (WTLP combinato) 4,7-4,8 l/100 km Emissioni CO2 105-109 g/km Prezzi da 33.500 euro

Motorizzazione full hybrid da 143 cv di sistema

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/08/2024