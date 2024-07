Ora di novità per Renault Austral che spinge su look e motori più efficienti

Con Austral, i francesi di Renault hanno vinto la scommessa di proporre un SUV ibrido dal look moderno e con una tecnologia avanzata, che ha alzato l’asticella rispetto ad altri modelli che avevano in gamma. Il pubblico ha risposto presente alla proposta della Casa francese e il successo è stato davvero importante. Oggi, però, è tempo di cambiare qualcosa e per Austral arriva il momento di un bel facelift di metà carriera. Il SUV ibrido di Renault subirà un importante aggiornamento nei prossimi mesi, ma i prototipi sono già stati immortalati per la prima volta su strada durante i consueti test dinamici. Infatti, anche se l'Austral sta ottenendo tutt’ora risultati di vendita molto buoni, è giunto il momento di dare una rinfrescata a look e tecnologia di questo fortunato modello.

Nuova Renault Austral: il SUV ibrido di segmento C al facelift di metà carrieraTANTE RIVALI E TUTTE AGGUERRITE Il SUV si piazza nel bel mezzo del segmento C, una categoria in cui la concorrenza è davvero spietata, dove troviamo rivali del calibro di Kia Sportage, Hyundai Tucson e Volkswagen Tiguan. Ecco perché, anche se è sul mercato da circa due anni, la prima generazione dello sport utility francese ha bisogno di un bel ritocco e, trattandosi di un restyling, le modifiche saranno concentrate sulle forme esterne, soprattutto della zona anteriore. Sbirciando sotto le cover mimetiche si può intuire come le modifiche hanno un obiettivo: adattare la futura Austral alla nuova filosofia di design Renault già riscontrata su altri modelli della gamma come Scenic e Rafale. Un esempio viene dal taglio dei proiettori anteriori, che sembra più affilato ed esclusivo, fermo restando l’andamento a L rovesciata.

Nuova Renault Austral: motori ibridi più efficienti in attesa delle normative Euro 7DOVRÀ INQUINARE MENO... Tuttavia, i cambiamenti non riguardano solo il design o l'equipaggiamento: l'Austral vedrà arrivare modifiche anche sotto il cofano. Sebbene la gamma di propulsori rimarrà sostanzialmente la stessa, con una scelta di varianti a benzina con tecnologia ibrida leggera (MHEV) e versioni full-hybrid (HEV), è prevedibile che tutti i motori saranno adattati ai severi standard sulle emissioni Euro 7. Quindi, nuova tecnologia per un passo avanti in ottica sostenibilità. Se tutto andrà secondo i piani, la nuova Austral farà il suo debutto nei primi mesi del prossimo anno, per arrivare dai concessionari nell’estate del 2025.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/07/2024