Renault Symbioz è ordinabile: quanto costa e a chi conviene

All'apparenza, in una gamma che già accoglie numerosi altri SUV e crossover elettrificati, Renault Symbioz stenta a ritagliarsi il proprio spazio. In verità, una propria ragion d'essere la esprime pure lui. Perché Symbioz (lunghezza 4 metri e 34), escludendo dal discorso i modelli elettrici puri, è un po' più grande di Captur (4 metri e 24), ma un po' più piccolo di Austral (4 metri e 51) ed Arkana (4 metri e 57). Perché rispetto a Captur costa di più, ma offre più spazio e più comfort. E poi perché ha la propria personalità stilistica. Infine, adotta la declinazione della tecnologia ibrida Renault che meglio coniuga efficienza e praticità d'uso, cioè il full hybrid. Presto avremo l'occasione di guidarla e raccontarvi come si comporta in strada. Intanto, a metà giugno 2024 Renault Symbioz è ufficialmente in vendita: la ordini e la ricevi a partire da settembre 2024.

Nuova Renault Symbioz, vendite al via

MOTOPROPULSORE Symbioz dunque ordinabile, per ora, esclusivamente con motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145, ovvero quel sistema da 145 cv di potenza e ai consumi omologati a 4,7 l/100 km basato su un 4 cilindri 1,6 litri turbo benzina associato a due motori elettrici e cambio automatico multi-mode senza frizione. Prezzo di listino a partire da 33.500 euro: poiché Symbioz registra emissioni CO2 di 105 g/km, riceve gli incentivi di terza fascia, quindi la soglia di ingresso (fino a esaurimento fondi) scende a quota 30.500 euro. Successivamente (2025), si unirà alla compagnia anche la variante plug-in hybrid.

Un solo motore, l'ibrido auto-ricaricabile

ALLESTIMENTI Al lancio, tre livelli di equipaggiamento: la più semplice, Symbioz Techno (da 33.500 euro, o 30.500 euro con ecobonus), include di serie accessori come il sistema multimediale openR link 10.4'' con Google integrato, il driver display 10'', i cerchi in lega da 18'' diamantati gravity e l'adaptative cruise control, mentre la più sportiveggiante Esprit Alpine (da 35.000 euro, o 32.000 euro con ecobonus) adotta un design esterno specifico, inclusi i cerchi in lega da 19'' diamantati elixir, e soluzioni comfort come il volante riscaldato. Al vertice della gamma, Symbioz Iconic (da 36.500 euro, o 33.500 euro con ecobonus): cerchi in lega da 19'' diamantati pulsar, sedili anteriori riscaldabili, portellone posteriore automatico con apertura hands-free, parcheggio automatico e tanto altro. Nel corso dell’anno, la gamma sarà completata dalla versione Evolution.

Renault Symbioz Esprit Alpine

A RATE Un esempio di finanziamento? Supponendo di rottamare un usato Euro 0, Euro 1 o Euro 2, quindi ricevendo l'ecobonus da 3.000 euro: per Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 145 Techno, anticipo 5.320 euro, 36 rate da 169 euro al mese (Tan 4,90%, Taeg 5,85%), rata finale / valore futuro garantito di 21.775 euro. Tocca a voi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/06/2024