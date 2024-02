Nuovi incentivi auto, ecco le cifre chiave. Torna il bonus sull'usato

Bonus da 1.500 a 13.750 euro, più fondi per benzina e diesel, meno fondi per le plug-in hybrid. Prenotazioni da marzo? La tabella

Pronostici rispettati, più alcune sorprese. Tipo il bonus sull'usato e un versamento ''extra'' nel plafond per auto diesel e benzina o ibride leggere. Come da agenda, oggi giovedì 1° febbraio il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha illustrato a istituzioni e associazioni di categoria la tanto attesa riforma del piano incentivi per autovetture, ma anche per veicoli a due ruote e veicoli commerciali. Concentriamoci sull'ecobonus auto e delineiamo il nuovo quadro.

NOTA BENE A oggi, e ancora per alcune settimane almeno, restano in vigore gli incentivi ''vecchio stile''. Sull'attivazione del nuovo ecobonus, non abbiamo ancora una data precisa: tra formulazione Dpcm definitivo, approvazione della Corte dei Conti, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e adeguamento della piattaforma di prenotazioni, facile che si sconfini a marzo 2024. Ci riaggiorneremo.



Il ministro Urso (al centro) illustra il nuovo piano di incentivi

L'erogazione degli incentivi auto ancora oggi in vigore è disciplinata dal Dpcm 6 aprile 2022, atto amministrativo che sin dalla sua prima formulazione distribuiva le risorse su tre anni solari, quindi per il 2022, il 2023 e il 2024: limitatamente agli autoveicoli, dai 615 milioni di euro nel 2022 ai 575 milioni di euro del 2023, ai 570 milioni di ero nel 2024. Il nuovo schema invece prevede, per l'intero 2024 uno stanziamento per i clienti auto privati (dei 950 milioni di euro complessivamente sul tavolo) di 793 milioni di euro: i precedenti fondi 2024, più altri 330 milioni di fondi residui 2022 e ulteriori 10 milioni di risorse avanzate dal 2023. Fondi così rimodulati:

0-20 g/km CO2: 240 milioni di euro, ovvero +35 milioni rispetto ai fondi già previsti:

CO2: milioni di euro, ovvero +35 milioni rispetto ai fondi già previsti: 21-60 g/km CO2: 190 milioni di euro, ovvero -95 milioni rispetto ai fondi già previsti;

CO2: milioni di euro, ovvero -95 milioni rispetto ai fondi già previsti; 61-135 g/km CO2: 403 milioni di euro, ovvero +283 milioni rispetto ai fondi già previsti.



CHI SALE, CHI SCENDE Balzano all'occhio sia la penalizzazione per le ibride plug-in (seconda fascia CO2), categoria evidentemente considerata meno strategica rispetto alle full electric (prima fascia), sia l'abbondanza di risorse riservate alle auto con motore termico o ibrido a basse emissioni (terza fascia). Abbondanza, tuttavia, solo apparente: come accaduto nell'ultimo spicchio di gennaio, in quel segmento i fondi vanno a ruba e bastano solo per alcune decine di migliaia di clienti. E per alcuni mesi, se non proprio settimane.

Più incentivi per le EV, meno per le PHEV

Oltre al montepremi, cambia radicalmente anche la distribuzione degli sconti unitari, ora legati sia alla fascia CO2, sia anche ad altri parametri. Come l'ISEE (inferiore o superiore a 30.000 euro) e la classe di omologazione (da Euro 0 a Euro 5) dell'eventuale veicolo in permuta o rottamazione. Una tabella riepilogativa (perché il quadro è un pelo più complesso).

0-20 g/km CO2 21-60 g/km CO2 61-135 g/km CO2 Senza rottamazione 6.000 euro 4.000 euro - Senza rottamazione + ISEE < 30.000 euro 7.500 euro 5.000 euro - Rottamazione Euro 2 11.000 euro 8.000 euro 3.000 euro Rottamazione Euro 2 + ISEE < 30.000 euro 13.750 euro 10.000 euro 3.000 euro Rottamazione Euro 3 10.000 euro 6.000 euro 2.000 euro Rottamazione Euro 3 + ISEE < 30.000 euro 12.500 euro 7.500 euro 2.000 euro Rottamazione Euro 4 9.000 euro 5.500 euro 1.500 euro Rottamazione Euro 4 + ISEE < 30.000 euro 11.250 euro 6.875 euro 1.500 euro Rottamazione Euro 5 + ISEE < 30.000 euro 8.000 euro 5.000 euro 1.500 euro

Invariato, invece, il prezzo di listino massimo entro il quale è possibile richiedere l'ecobonus.

0-20 g/km CO2: 35.000 euro IVA esclusa ( 42.700 euro IVA inclusa);

CO2: 35.000 euro IVA esclusa ( IVA inclusa); 21-60 g/km CO2: 45.000 euro IVA esclusa ( 54.900 euro IVA inclusa);

CO2: 45.000 euro IVA esclusa ( IVA inclusa); 61-135 g/km CO2: 35.000 euro IVA esclusa (42.700 euro IVA inclusa).

Torna, come nel 2021, l'ecobonus anche sull'acquisto di auto usate. Le cifre chiave da ricordare sono le seguenti:

20 milioni di euro di fondi 2024 ;

di euro di ; 2.000 euro l'importo dell' incentivo ;

l'importo dell' ; 25.000 euro + IVA , ovvero (30.500 euro IVA inclusa) il prezzo massimo di acquisto;

, ovvero IVA inclusa) il prezzo massimo di acquisto; Euro 6 l'unica classe di emissioni per la quale è possibile richiedere l'incentivo;

l'unica classe di emissioni per la quale è possibile richiedere l'incentivo; Euro 4 la classe di emissioni massima da rottamare obbligatoriamente;

la classe di emissioni massima obbligatoriamente; 12 mesi il periodo di proprietà minimo del veicolo da rottamare.



Torna l'ecobonus sull'acquisto di auto usate

SAVE THE DATE In attesa del decreto, queste nel frattempo sono le nozioni da tenere a mente. A presto per notizie fresce su tempi di attivazione (ed eventuali correzioni in corsa).

