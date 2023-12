Incentivi auto 2024: tutto confermato o tutto... ritoccato? Il punto

A gennaio torna il bonus per auto a benzina, diesel, GPL a bassa CO2. Stesso sconto (con rottamazione), ma per quanti utenti? Ultime news

È il tormentone di ogni fine anno, è l'ecobonus auto, la variabile che sposta il mercato del nuovo, a meno che non venga formulata ''male''. Almeno, ''male'' in relazione al peso di ogni singola categoria. Perché se è vero che scopo primario degli aiuti pubblici all'acquisto di auto nuove è quello di svecchiare il parco circolante, incoraggiando gli automobilisti a liberarsi del proprio veicolo con classe di emissioni oltrepassata e a passare ad alimentazioni ''green'', è vero pure che non colgono nel segno, gli incentivi, se incentivano soltanto nuove auto ad emissioni basse o super basse, ma dal prezzo sempre molto alto anche dopo l'applicazione dello sconto. Senza contare tutti gli altri ostacoli che ancora affliggono l'elettrico o l'ibrido ultra-elettrificato. Anno nuovo, bonus nuovo. Anche per ibride leggere e termiche a benzina, diesel, GPL (escluse dagli incentivi dalla scorsa primavera), purché con basse emissioni CO2. Col cambio di data il fondo si ricarica, ma il montepremi è uguale a un anno fa o c'è qualche aggiustamento? La seconda che hai detto.

Dal 2024 più incentivi ma soltanto per elettriche e plug-in

AL RIBASSO L'attuale erogazione di incentivi auto è disciplinata dal Dpcm 6 aprile 2022, atto amministrativo che sin dalla sua prima formulazione distribuiva le risorse su tre anni solari, quindi per il 2022, il 2023 e il 2024. Come da Dpcm, tuttavia, ad ogni annata sarebbe stato assegnato uno stanziamento di importo complessivo leggermente diverso: dai 615 milioni di euro nel 2022 ai 575 milioni di euro del 2023, ai 570 milioni di euro nel 2024. Soprattutto, un importo complessivo rimodulato anche in funzione della fascia di CO2. Per il 2024, salvo correzioni dell'ultima ora, è prevista la seguente distribuzione:

0-20 g/km CO2: 205 milioni di euro ( +15 mln ), di cui 194,75 milioni ai privati e 10,25 milioni a società di car sharing e noleggio;

CO2: milioni di euro ( ), di cui 194,75 milioni ai privati e 10,25 milioni a società di car sharing e noleggio; 21-60 g/km CO2: 245 milioni ( +10 mln ), di cui 232,75 milioni ai privati e 12,25 milioni a società di car sharing e noleggio;

CO2: milioni ( ), di cui 232,75 milioni ai privati e 12,25 milioni a società di car sharing e noleggio; 61-135 g/km CO2: 120 milioni di euro (-30 mln), interamente destinati ai privati.



Premiato solo chi compra 100% elettrico o ibrido plug-in

INCONGRUENZE Non passa inosservato come, a fronte di una maggiore disponibilità di risorse per 100% elettriche (prima fascia) e plug-in (seconda fascia), le quali peraltro possono continuare ad attingere, rispettivamente, ai circa 101 milioni e 200 milioni avanzati dai fondi 2023 (particolare non trascurabile), cali invece di ben 30 milioni di euro, rispetto a un anno prima, il monte aiuti per le auto di terza fascia, quella di gran lunga maggiormente frequentata da chi è in cerca di nuova automobile, visto che ingloba modelli (più accessibili) a propulsione ibrida autoricaricabile (full hybrid, mild hybrid), ma anche a propulsione termica (benzina, diesel) o bi-fuel (benzina-GPL, benzina-metano). A parlare è il mercato: nei primi 11 mesi del 2023, fonte UNRAE, full electric al 4,1% di quota (in debole crescita rispetto al 3,7% del 2022), ibride plug-in al 4,4% (in calo rispetto al precedente 5,1%), nonostante i super incentivi per famiglie con redditi bassi. Mentre le ibride più ''soft'' ammontano al 36,3% di share (erano al 34% un anno prima). Non dovrebbe invece cambiare l'importo unitario dell'ecobonus, che come nel 2023 consisterà in:

0-20 g/km CO2: 5.000 euro con rottamazione, 3.000 euro senza rottamazione;

CO2: con rottamazione, senza rottamazione; 21-60 g/km CO2: 4.000 euro con rottamazione, 2.000 euro senza rottamazione;

CO2: con rottamazione, senza rottamazione; 61-135 g/km CO2: 2.000 euro con rottamazione (e zero euro senza rottamazione).



A TUTTO C'È UN LIMITE Invariato, infine, anche il prezzo di listino massimo entro il quale sarà possibile richiedere l'ecobonus.

0-20 g/km CO2: 35.000 euro IVA esclusa ( 42.700 euro IVA inclusa);

CO2: 35.000 euro IVA esclusa ( IVA inclusa); 21-60 g/km CO2: 45.000 euro IVA esclusa ( 54.900 euro IVA inclusa);

CO2: 45.000 euro IVA esclusa ( IVA inclusa); 61-135 g/km CO2: 35.000 euro IVA esclusa (42.700 euro IVA inclusa).



Benzina, diesel, ibride ''low CO2'': bonus ad esaurimento rapido

SPETTRO ''CLICK DAY'' Gli incentivi auto 2023 vennero ufficialmente sbloccati dalla Circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 30 dicembre 2022, i concessionari furono abilitati ad inoltrare la richiesta a partire dal 10 gennaio 2023, con formula retroattiva a partire dal 1° gennaio 2023. Probabile che il pacchetto 2024 segua un percorso analogo. Considerazione preliminare: calcolatrice in mano, 120 milioni di euro bastano per 60.000 auto. Senza successivo travaso di risorse, gli incentivi a benzina, diesel e ibride tradizionali si esauriranno a occhio e croce nel tempo di un mese scarso. Per il momento, intanto, ancora niente comunicazioni dal Governo. Riaggiorniamoci al più presto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/12/2023