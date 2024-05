Renault 5 E-Tech? Non costa meno di 25.000 euro. Ecco i prezzi veri

''Vendite a partire dal secondo semestre 2024, soglia di accesso inferiore ai 25.000 euro'', ci dissero all'epoca del nostro primo incontro dal vivo. Ora che però sono usciti i prezzi veri della nuova Renault 5 E-Tech elettrica si scopre che le cose non stanno proprio così.

Renault 5 E-Tech Electric

Due le versioni della Renault 5 elettrica: Techno, da 32.900 euro, e Iconic Cinq da 34.900 euro, entrambe dotate della stessa potenza massima di 150 CV e di batteria da 52 kWh per un'autonomia fino a 410 km. Come dire che ci si avvicina ai prezzi promessi solo grazie a generosi ecoincentivi, quando presenti. Va detto che la versione d'ingresso Renault 5 E-Tech Techno ha già una dotazione di tutto rispetto. Rispondono presente il caricabatterie da 11 kW; frenata automatica di emergenza, cruise control adattivo e assistente al mantenimento di corsia. E ancora retrocamera, sensori di parcheggio posteriori, clima automatico, sistema keyless e infotainment con Android Auto, Apple Carplay e ChatGPT, oltre alle luci ambient.

Renault 5 E-Tech Electric: interni

Nei duemila euro che separano l'entry level dal top di gamma ci sono parcheggio semi-automatico e sedili e volante riscaldabili, oltre a una serie di personalizzazioni di stile. Resta la possibilità di completare la dotazione à-la-carte, ma con un menu piuttosto snello. Interessante, in particolare, il pack Easy Drive, che per 850 euro porta in dote alla Techno i sensori e le funzioni che mancano a darle una guida autonoma di secondo livello evoluta, oltre ad altre dotazioni che la Iconic Cinq ha di serie. Ecco perché lo stesso pacchetto costa meno su quest'ultima: parliamo di 650 euro, che anche qui valgono la guida autonoma di livello 2. Impegnativa la personalizzaizione con colori particolari e decorazioni ''stripping'', che possono far lievitare il prezzo anche di duemila euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/05/2024