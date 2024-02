Renault 5 E-Tech, citycar "pop" alla riscossa. Com'è dal vivo? Video

C'era una volta, tanto tempo fa, da qualche parte in Francia, una macchinina che di nome si chiamava Renault 5, che tutti chiamavano R5 e alla quale tutti volevano bene. Quella macchinina crebbe a poco a poco in popolarità e divenne una principessina conosciuta anche al di fuori del proprio Paese, tanto da moltiplicarsi in tutto il mondo in oltre 9 milioni di esemplari. 1972-2024: un salto di oltre mezzo secolo e arriviamo ai giorni nostri. A giorni, ovvero, in cui vanno di moda le ''reincarnazioni''. E fu così che Renault 5 si catapultò nell'era dell'elettrico-mania e risorse - manco a dirlo - come utilitaria full electric. Cioè come Renault 5 E-Tech Electric. Dopo il concept (2021), ecco il modello di serie. L'abbiamo vista e toccata di persona. Clicca Play sulla foto di cover per una video anteprima personalizzata. A piacimento, guarda pure il video della cerimonia della world premiere al Salone di Ginevra. Se ci tieni a conoscere tutto (proprio tutto), leggi oltre. E sfoglia la ricca fotogallery... tricolore.



Renault 5 E-Tech, torna un'icona

Per il Gruppo, nuova Renault 5 è un ''totem''. Il simbolo della strategia di rilancio, la Renaulution, del rinnovamento industriale e della svolta elettrica. Il modello di serie riesce conservare il fascino della showcar? Risposta: sì, persino lo moltiplica. Sviluppata in soli tre anni, rispetto ai quattro anni normalmente necessari, Renault 5 E-Tech è 100% made in France, ma anche competitiva nei costi, con un prezzo d’ingresso - si dice - inferiore ai 25.000 euro. Rappresenta anche il primo veicolo completamente progettato su AmpR Small, la nuova piattaforma di Ampere (l'entità del Gruppo Renault specializzata nei veicoli elettrici e nel software) per i veicoli elettrici del segmento B. È una pietra miliare.

Renault 5 E-Tech, l'auto della ''Renauluzione''

R5PEAT Quando nacque nel 1972, Renault 5 segnò un’epoca con il suo design moderno ed anticonformista: parafanghi in plastica, colori vivaci, quei fari che le conferivano un’aria sbarazzina, quasi umana. È grazie alla sua capacità di rispecchiare (e a modo suo, di favorire) le evoluzioni della società, che riuscì a conquistare il pubblico, le donne e i giovani in modo particolare. Era una ventata di aria fresca, simbolo di libertà e gioia di vivere. Come richiamare tutti queste belle sensazioni?

Come la osservi, le similitudini tra vecchia e nuova - pur con le dovute differenze - sorgono abbastanza naturali. Per trasmettere la stessa simpatia della R5 del secolo scorso, il team di design ha adottato un approccio “retro-futuristico”. Poiché nella memoria collettiva la Renault 5 non è solo il modello originale del 1972, lo stile di Renault 5 E-Tech Electric unisce riferimenti a tre modelli insieme: il look complessivo della Renault 5 e della Supercinq e la postura della Renault 5 Turbo, ben piantata sulla strada con i parafanghi ampliati. Obiettivo raggiunto?

La fiancata è molto Renault 5

MIA PUPILLA In effetti, la firma luminosa disegna due rettangoli dagli angoli smussati situati nel paraurti anteriore, laddove si trovavano proprio i fendinebbia della R5 Turbo. La firma luminosa è completata dal motivo fluttuante, con lo stesso effetto rettangolare, inciso sui vetri dei fari Full LED. Occhi e... pupille. Procediamo con la ''perizia'': i passaruota sono perfettamente circolari, la struttura dei parafanghi riprende invece la forma caratteristica dei passaruota della Renault 5 di quei tempi. Il profilo colorato che sottolinea il tetto (nero, rosso o dorato), le luci posteriori verticali di un rosso molto intenso e i colori ''pop'' della carrozzeria sono altri deliziosi riferimenti alla Renault 5 che fu. Alè.

Che occhietti vispi!

METRICA POETICA Suggesioni a parte, in 50 anni le dimensioni cambiano (vedi anche scheda tecnica), le proporzioni relative restano. Vedi i grandi cerchi da 18 pollici disposti ai quattro angoli, con sbalzi ridotti al minimo, le ruote a filo carrozzeria con ampie carreggiate (1,55 metri all’anteriore e 1,53 metri al posteriore), una lunghezza maggiore di allora, ma ancora inferiore ai 4 metri (3,92 metri), una misura cioè che la colloca a metà strada tra Twingo (che è più corta di 30 cm) e Clio (più lunga di 9 cm). A sua volta, il passo (2,54 metri) è invece solo 4 cm più corto di quello di Clio. La larghezza di 1,77 metri le conferisce un aspetto ben piazzato, un’altezza di 1,50 metri significa infine +6 cm rispetto a Clio, ma -5 cm rispetto a Twingo. Fa a modo suo, insomma.

Ben ''piazzata''

CITY COLOUR CAR Un elemento chiave sono proprio i grandi cerchi da 18 pollici, misura standard su tutte le versioni. Gli pneumatici 195/55 R18 sono forniti con copridadi nell’allestimento Evolution e con cerchi in lega nelle versioni Techno e Iconic Cinq. Per il lancio, infine, l’auto sarà disponibile in cinque tinte carrozzeria esterne, tra cui gli iconici Giallo Pop e Verde Pop, ispirati direttamente ai due colori del catalogo degli anni Settanta. Più morigerati, ma altrettanto vivaci, sono invece il Bianco Perlato, il Nero Étoilé e il Blu Notte, con la verniciatura bitono con tetto Nero Étoilé disponibile per gli allestimenti alto di gamma (Iconic Cinq) e cuore di gamma (Techno).

L’emozione suscitata dal design esterno si ritrova anche all’interno. Perché la plancia di Renault 5 E-Tech Electric fonde armoniosamente i componenti salienti di varie generazioni di Renault 5 messe insieme: la struttura a due livelli di fronte al passeggero, la decorazione trasversale rivestita, il quadro strumenti rettangolare dagli angoli smussati. Tutto molto... poetico.

Gli interni retro-high-tech

AMARCORD L’attenzione ai dettagli estetici si nota anche nel design delle bocchette dell’aria, componenti in genere trasversali e standard, che invece qui riprendono il motivo specifico della firma luminosa sul frontale. Anche il design dei sedili (rivestiti in tessuto Denim, 100% riciclato) si ispira direttamente a quello dell’iconica R5 Turbo, con la struttura decorativa a forma di “H”.

Sugli schienali, un motivo... familiare

SHOW TIME A proposito del doppio display orizzontale. Il driver display posto davanti al conducente è un cruscotto digitale da 10 pollici (da 7 pollici sui modelli base), che presenta tutte le informazioni connesse alla guida, con possibilità di scelta tra cinque visualizzazioni. Una curiosità: la velocità viene espressa in caratteri alfanumerici colorati, invece del solito bianco e nero. Il display multimediale centrale misura invece 10 pollici su tutte le versioni. È alimentato dal sistema OpenR Link con Google integrato (almeno, negli allestimenti Techno e Iconic Cinq). L'assistente alle funzioni è un simpatico personaggio immaginario di nome ''Reno'': torniamo in argomento tra qualche paragrafo. Personalizzazioni cromatiche dell'abitacolo, ne abbiamo? Sì, un bel po'. In funzione della modalità di guida e, più in generale, dell’umore, abbinando colori (8), densità (2) e texture (4) sono possibili oltre 128 combinazioni (!).

Il display centrale da 10 pollici

AVANTI, C'È POSTO Se con una lunghezza di 3,92 metri si colloca tra Clio II e Clio III, Renault 5 E-Tech Electric offre, grazie alla piattaforma AmpR Small e al passo di 2,54 metri, ''un’abitabilità simile a quella di Clio V'', sostiene Renault, in particolare ''per quanto riguarda la larghezza dell’abitacolo'': 1,38 metri all’anteriore e 1,36 metri a livello della panchetta posteriore a 3 posti. Alla prova pratica: davanti, spazio a volontà, in seconda fila viaggi invece un pelo più sacrificato, spazio non ne avanza, ecco. Ehi, è una citycar.

In seconda fila, spazio per due

VEDI ANCHE

MINI CARGO Il posizionamento della batteria sotto il pianale consente di ottenere un volume di carico piuttosto generoso, pari a 326 litri, ai massimi livelli del segmento delle citycar elettriche. Peccato per il ''gradino'' e per la soglia un poco stretta. Il bagagliaio è comunque modulabile abbassando la panchetta posteriore, divisibile in proporzione 60-40. I vani portaoggetti sparsi per l’abitacolo totalizzano infine un volume di 19 litri: nella media.

Saranno di due taglie, le batterie agli ioni di litio disponibili per Renault 5 E-Tech Electric. Quella più grande, che sarà l’unica proposta al lancio commerciale, contiene 52 kWh, con un’autonomia fino a 400 km WLTP. La seconda registra una capacità di 40 kWh, con un’autonomia fino a 300 km WLTP. Entrambe hanno una chimica NMC (Nichel Manganese Cobalto) che al momento, sostiene Renault, offre ''la migliore densità energetica del mercato''. Come conoscere lo stato di ricarica della tua batteria? Semplice, controlla il ''5'' luminoso sul cofano motore (mentre l'auto è in carica...).

L'originale indicatore di ricarica sul cofano

NON MI PESI Il grande vantaggio della progettazione delle batterie in moduli consiste nella possibilità di aumentare la densità, senza incrementare il volume. La batteria da 52 kWh presenta 4 grandi moduli, rispetto ai 12 moduli di dimensioni più piccole che si trovano su Megane E-Tech Electric e Zoe. Questa semplificazione permette di ridurre il peso di 20 kg rispetto a Zoe (siamo a circa 300 kg). La batteria da 40 kWh, invece, è composta da soli 3 grandi moduli, per un peso di circa 240 kg. Per ottimizzare le prestazioni in ogni circostanza, la batteria è infine dotata di un circuito di raffreddamento a liquido per regolare la temperatura, mentre il pre-condizionamento con programmazione del percorso tramite Google Maps permette di ottimizzare i tempi di ricarica.

E-MOTOR Il motore elettrico di Renault 5 E-Tech Electric resta fedele alla tecnologia del motore sincrono a rotore avvolto, quindi privo di magneti permanenti e di terre rare. I magneti sono sostituiti da bobine di rame, con un ordine e una distribuzione dei fili appositamente studiati per resistere alla forza centrifuga del rotore. Tre livelli di potenza: 110 kW (150 cv) e 245 Nm, 90 kW (120 cv) e 225 Nm, infine 70 kW (95 cv) e 215 Nm. Il motore da 150 cv è abbinato alla batteria da 52 kWh, mentre i motori da 120 cv e 95 cv sono associati alla batteria da 40 kWh. Solo la motorizzazione da 150 cv (0-100 km/h in meno di 8 secondi, 150 km/h di velocità) sarà disponibile al momento del lancio. Le altre saranno introdotte in un secondo momento.

Due batterie, tre motorizzazioni

REVERSE CHARGE Un'auto da ricaricare, ma anche un'auto ''per'' ricaricare. Renault 5 E-Tech Electric (nelle versioni da 120 e 150 cv) è la prima Renault con nuovo caricabatterie bidirezionale in corrente alternata (AC) da 11 kW, sistema che consente di sfruttare le funzioni V2L (vehicle-to-load) per collegare dispositivi alla batteria dell’auto (un dispositivo da 220 V come un’aspirapolvere, un bollitore o un barbecue elettrico) e V2G (vehicle-to-grid) per reimmettere l’energia elettrica nella rete e risparmiare sulla ricarica a domicilio. Per la versione da 90 cv è previsto invece un classico caricabatterie in corrente alternata unidirezionale da 11 kW.

TIMER Su colonnina AC 11 kW, la batteria da 52 kWh passa dal 10 al 100% di ricarica in 4 ore e mezza. Un’ora in meno (3 ore e mezza), invece, per la batteria da 40 kWh. Per la ricarica rapida in corrente continua (DC), la combinazione 52 kWh / 150 cv può contare su una presa DC 100 kW, mentre il sistema da 40 kWh / 110 cv è dotato di presa DC 80 kW. In entrambi i casi, bastano 30 minuti per passare dal 15 all’80% di ricarica.

Nell'attesa, nei prossimi mesi, di guidarla, due parole sulla nuova piattaforma AmpR Small, ex CMF-B EV. Condivide con la piattaforma CMF-B di Clio e Captur alcuni elementi che non hanno nessun impatto sulle prestazioni elettriche, come l’avantreno. Vengono invece sviluppati ex novo tutti i componenti relativi all’integrazione tra motore e batteria. La AmpR Small è stata progettata, sostiene la Casa, ''per offrire a Renault 5 E-Tech Electric prestazioni e sensazioni di guida in linea coi tratti dinamici e avvincenti del suo design''. Tra i fattori chiave: uno sterzo con un rapporto di trasmissione estremamente breve (13,7), un diametro di sterzata ridotto (10,3 metri), ammortizzazione studiata per assorbire l’aumento del peso dovuto alla batteria. L’originale retrotreno multilink dovrebbe esprimere agilità nelle curve strette e stabilità nelle curve ampie, ma anche ottima riduzione degli attriti. A sua volta, il sistema di frenata disaccoppiata (con frenata rigenerativa modulabile) dovrebbe attribuire al pedale ''una consistenza più diretta, una migliore sensazione di connessione all’auto ed alla strada, un passaggio trasparente tra la frenata rigenerativa e il freno idraulico''. Non vediamo l'ora di provare tutte queste cose di persona.

Un telaio che è un gioiello (ci assicurano)

Renault 5 E-Tech Electric è dunque la prima Renault ad ospitare a bordo il nuovo compagno di viaggio virtuale ''Reno'', un buffo avatar che interagisce col driver e lo affianca per tutta la user experience. È un esperto di veicoli elettrici che può rispondere a tutte le domande e intervenire attivamente. Ad esempio: “Hey Reno, programma una ricarica per domani alle 8.00” oppure “Hey Reno, come posso ottimizzare l’autonomia?”. Oltre alle funzioni elettriche, sa rispondere anche alle 200 domande più frequenti poste dai clienti: tipo “Hey Reno, come faccio a collegare il telefono all’auto?” oppure “Hey Reno, come cambio lo pneumatico?”. Infine, grazie all’integrazione dell'Intelligenza Artificiale ChatGPT, Reno può rispondere anche a un gran numero di domande di carattere generale. Reno non sarà presente solo nin auto, ma anche nell'app per smartphone MyRenault. Permetterà, ad esempio, di scoprire tutti gli utilizzi del modello con una serie di video tutorial. L’empatia di Reno non potrà che alimentare il legame emotivo tra l’utente e l'auto.

Con ''Reno'' a bordo, una risposta a tutte le domande

ADAS In ausilio alle manovre di parcheggio, il set di aiuti elettronici include soluzioni da segmento superiore come frenata automatica di emergenza in retromarcia, sensori anteriori e posteriori con correzione della traiettoria d’emergenza e uscita sicura degli occupanti (Occupant Safety Exit). Per quanto riguarda la guida vera e propria, l’Active Driver Assist dà accesso alle funzioni di guida autonoma di livello 2, abbinando l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go e assistenza al mantenimento nella corsia. Al volante, il cosiddetto Safety Coach prodiga infine consigli personalizzati sia a livello di guida, sia di utilizzo degli stessi ADAS.

Al lancio, due allestimenti, entrambi con batteria da 52 kWh: Techno ed Iconic Cinq, il primo degli allestimenti “Collection”. Di serie sulla Techno: cerchi in lega, quadro strumenti da 10’’, settaggi Multi-Sense, parking camera, sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, caricabatteria a induzione per smartphone, indicatore di ricarica luminoso sul cofano e Active Driver Assist. La versione Iconic Cinq aggiungerà: verniciatura bitono, sedili e volante riscaldati, Easy Park Assist, sensori di ostacoli anteriori, posteriori e laterali ed una serie di tocchi di stile. Ambedue le versioni saranno disponibili, in un secondo momento, anche con batteria da 40 kWh, variante in associazione alla quale saranno proposti anche altri allestimenti, più accessibili.

Puoi personalizzare tutti gli accessori. Tutti...

AD PERSONAM Renault 5 E-Tech Electric è un'auto che si presta naturalmente alla personalizzazione. Una gamma di 104 accessori include colorati portaoggetti, grandi e piccoli, portadocumenti, un cestino in vimini per trasportare il pane (le abitudini francesi...), infine chicche come il comando del cambio al volante a forma di... rossetto. All’esterno, stripping per il tetto e le porte anteriori saranno disponibili in due versioni, ciascuna con due varianti di colori: NumbeR5 in rosso o nero ed Unlimited 5 in oro o argento.

Anche gli esterni puoi configurarli su misura

Renault 5 E-Tech verrà assemblata nel comprensorio cosiddetto ElectriCity, nel Dipartimento dell’Alta Francia, dove hanno sede i tre stabilimenti di Douai, Maubeuge e Ruitz. Il motore, invece, uscirà dalle linee di produzione dello stabilimento normanno di Cléon. Vendite a partire dal secondo semestre 2024, soglia di accesso inferiore ai 25.000 euro. Nell'attesa di tempistiche e di cifre più precise, content de te revoir, Renault 5!

Nuova Renault 5 partirà da una cifra inferiore a 25.000 euro

RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC

Lunghezza 3,92 metri Larghezza 1,77 metri Altezza 1,50 metri Passo 2,54 metri Bagagliaio 326 litri Peso 1.450 kg (52 kWh), 1.350 kg (40 kWh) Motore elettrico sincrono a rotore avvolto Potenza 90/120/150 CV Trazione anteriore Velocità massima 150 km/h Acc. 0-100 km/h <8 secondi (150 CV) Batterie 52 kWh (Comfort Range), 40 kWh (Urban Range) Autonomia WLTP 400 km (52 kWh), 300 km (40 kWh) Ricarica 4 ore e 30 min. (AC 11 kW), 30 min. (15-80%, DC 100 kW) Prezzo da < 25.000 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/02/2024