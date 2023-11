Nuova Renault Twingo, la "Renaulution" dal basso. Elettrica, ma a 20.000 euro

A volte ritornano, e se tornano, lo fanno per ripetere il successo dell'originale. Torna Renault Twingo e torna per vincere il primo premio, quello come prima citycar elettrica di grande diffusione. Perché di aspetto grazioso, dal nome familiare, infine - soprattutto - dal prezzo accessibile, ovvero sotto la soglia spartiacque dei 20.000 euro. Questa, almeno, la promessa di Luca de Meo, Ceo del Gruppo Renault, durante l'odierno ''Capital Market Day Ampere''. Riguarda la diretta streaming della conferenza e, se per caso cerchi Twingo, salta al minuto 41:07...

A NOI DUE! Mostrata ancora in una semplice forma di concept car e dalla sagoma che ricorda in effetti l'utilitaria anni Novanta, la futura rivale di Citroen e-C3 e della collega di Gruppo Dacia Spring si posizionerà, all'interno della nuova gamma elettrica della Losanga, sotto nuova Renault 5 e nuova Renault 4. Tempistiche? Si dice che passerà dall’ideazione alla produzione in soli due anni, eguagliando così i rimarchevoli ''time to market'' dei marchi cinesi. Considerando che il progetto vero e proprio deve ancora entrare nel vivo, l’arrivo sul mercato è perciò previsto nel 2026.

Luca de Meo, CEO Renault Group, introduce nuova Renault Twingo concept

OK IL PREZZO È GIUSTO Secondo Renault, nuova Twingo EV esprimerà “la migliore efficienza della categoria”: una percorrenza di oltre 16 km/kWh, emissioni CO2 nel ciclo vita inferiori del -75% rispetto alla media delle auto europee a motore termico (ICE) vendute nel 2023. Sarà prodotta in Europa e - il punto chiave - costerà meno di 20.000 euro, proponendo formule finanziarie da circa 100 euro al mese.

Nuova Twingo (2026) sarà simile all'originale. Almeno, nella forma...

SPIN-OFF Nuova Twingo sarà progettata, sviluppata e prodotta da Ampere, la nuova divisione indipendente del Gruppo Renault (lo scorporo risale al 1° novembre 2023) interamente dedicata ai veicoli elettrici di segmento B e segmento C e ai software ad essi connessi (partnership con Google e Qualcomm). Ampere è già al lavoro su una piattaforma per EV di taglia piccola, la cosiddetta piattaforma AmpR Small, evoluzione della precedente piattaforma CMF-B EV, che fungerà da base per le nuove Renault 5 e Renault 4. Suona logico che nuova Twingo nascerà proprio sulla AmpR Small, le cui specifiche non sono però ancora note.

Non solo nuova Twingo...

GRANDI PROGETTI Nuova Renault Twing EV e non solo. Ampere contribuirà alla nascita di un totale di 7 auto elettriche europee Renault entro il 2031, una squadra che include Megane E-Tech, Scenic E-Tech, Renault 5, Renault 4 e altri due ancora misteriori veicoli aggiuntivi. Offerta diversificata e democratica: Ampere intende raggiungere la parità di prezzo EV/ICE entro il 2027-2028, con un piano per ridurre i costi variabili per la seconda generazione di veicoli elettrici di segmento C (le eredi di Megane E-Tech e Scenic E-Tech) fino al -40%. Volumi? Un target di circa 300.000 veicoli elettrici all’anno entro il 2025, un obiettivo a lungo termine di un milione di unità nel 2031.

Nuova Renault Twingo, anche la fiancata è familiare

GIOCO DI SQUADRA Si comincia nel 2024 con nuova Renault 5, si proseguirà con nuova Renault 4 (2025?) e nuova Twingo (2026). Non solo marchio Renault: Ampere produrrà almeno due modelli anche per il brand Alpine (nuova A290?), più Nissan Micra di nuova generazione. Sosterrà anche Dacia nel suo iter verso il mondo elettrico. Un passo alla volta, la Renaulution procede.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/11/2023