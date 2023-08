Nuova Megane E-Tech electric, l’evoluzione della gamma: il video

Migliora e si arricchisce la gamma di Megane E-Tech electric, la berlina crossover francese (qui la nostra prova su strada): con l’ultimo aggiornamento la pompa di calore è di serie su tutte le versioni. Di nuova generazione, dotata di un nuovo sistema di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, riesce a migliorare il rendimento della batteria del 30%.

MIGLIORA ANCHE L’INFOTAINMENT Il sistema multimediale OpenR Link, sviluppato in collaborazione con Google, è inoltre oggetto di un importante aggiornamento software (chiamato myF2) che introduce nuovi comandi vocali per Google Assistant, la manutenzione connessa, e miglioramenti per la telecamera a 360° con la funzione di zoom automatico. Alcuni di questi aggiornamenti saranno resi disponibili anche alle Megane E-Tech electric già in circolazione, grazie agli aggiornamenti over-the-air scaricabili direttamente dai proprietari dell’auto. Ultimo, ma non meno importante, il pianificatore di ricarica di Google Maps migliora la comunicazione con la centralina dell’auto: se la destinazione è una colonnina in corrente continua, la batteria viene portata alla giusta temperatura così da rendere più efficiente il processo di ricarica.

LE DICHIARAZIONI “Con l’evoluzione della gamma di Mégane E-Tech Electric, Renault esprime una volta di più il suo spirito di innovazione tecnologica”, ha dichiarato Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato Renault Italia. “Al tempo stesso, queste novità confermano la nostra priorità: fornire tempo di qualità ai nostri clienti, con servizi che semplifichino loro la vita ed estendano la loro customer experience. È la filosofia che noi chiamiamo ‘Time for Quality Life’. Una filosofia che Megane E-Tech electric incarna al meglio, essendo un’auto dotata di tecnologie all’avanguardia, connessa, nativa digitale, e che regala tempo di qualità non solo quando si è a bordo ma anche all’esterno, con tutti i suoi servizi di ‘time saving’, pensati ad hoc per i clienti”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/08/2023