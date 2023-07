Aperti gli ordini di nuova Renault Clio, ecco tutti i prezzi e gli allestimenti

Aprono oggi gli ordini della nuova Renault Clio, la piccola francese recentemente oggetto di un leggero restyling che ha riguardato principalmente il frontale, e che abbiamo provato nei giorni scorsi nella versione E-Tech Full Hybrid.

Nuova Renault Clio 2024 E-Tech Esprit Alpine, un momento del test drive

GLI ALLESTIMENTI Allineandosi al resto della gamma Renault, anche Clio sarà disponibile in tre versioni: evolution, techno ed esprit Alpine. Ben cinque le motorizzazioni: mild hybrid, full hybrid, bi-fuel (benzina e GPL), benzina e Diesel.

RENAULT CLIO EVOLUTION

Versione entry level della gamma, a partire da 17.250 euro (più sotto trovate il dettaglio di tutti i prezzi), di serie prevede:

Infotainment con schermo da 7” senza navigatore

Cruscotto digitale da 7”

Climatizzatore manuale

Sensore pioggia e luci

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Connettività Android Auto e Apple CarPlay wireless

ADAS: assistente al mantenimento della corsia, frenata di emergenza, cruise control, riconoscimento segnaletica stradale, sensori di parcheggio posteriori

RENAULT CLIO TECHNO

L’allestimento intermedio parte da 19.950 euro e aggiunge rivestimenti per sedili, pannelli porta e plancia composti al 60% da Modal, tessuto in cellulosa di origine biologica. All’esterno di distingue per la lama aerodinamica in tinta carrozzeria e per il paraurti posteriore nero lucido. Di serie i cerchi in lega da 16” diamantati black. L’allestimento comprende, oltre a quello della versione evolution:

Climatizzatore automatico

Ingresso senza chiave

Sedile del passeggero regolabile in altezza

Retrovisore fotocromatico

Bracciolo centrale anteriore

Piastra a induzione per la ricarica degli smartphone

ADAS: freno di stazionamento elettrico con funzione autohold, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera di parcheggio

Nuova Renault Clio 2024 E-Tech Esprit Alpine, un momento del test drive

VEDI ANCHE

RENAULT CLIO ESPRIT ALPINE

Il top di gamma, con forte caratterizzazione sportiva, offre la lama aerodinamica anteriore e la base del paraurti posteriore in grigio opaco. I sedili sono per il 72% in PET riciclato per la seduta e nel 13% in tessuto riciclato spalmato granulare per i lati. Oltre alla dotazione della versione techno, aggiunge:

Sedili specifici esprit Alpine

Retrovisore fotocromatico frameless

Infotainment con schermo da 9,3” e navigatore

Cruscotto digitale da 10”

ADAS: abbaglianti automatici, monitoraggio dell’angolo cieco

I COLORI La nuova Renault Clio è disponibile in sette colorazioni: Bianco Ghiaccio, Nero Etoilé, Grigio Scisto, Blu Iron, Rosso Passion, Orange Valencia e il nuovo Grigio Aviation, con rivestimento a triplo strato con sfumature iridescenti. Gli specchietti sono tutti in colore nero lucido.

Renault Clio 2024 E-Tech Esprit Alpine, volante e strumentazione digitale

I PACCHETTI Le versioni E-Tech e Diesel offrono il ruotino di scorta (270 euro), mentre le altre a benzina la ruota di scorta in lamiera per lo stesso prezzo. Il pack City (600 euro) comprende la telecamera di parcheggio a 360° ed è disponibile per il solo allestimento techno, che può avere anche il pacchetto Winter (400 euro, con sedili anteriori e volante riscaldati), il pacchetto Look evolution (400 euro per cerchi in lega da 16” Boavista, vetri posteriori scuri, griglia frontale cromata, profili laterali cromati), il pacchetto Driving (650 euro, cruise control adattivo e gli ADAS della versione esprit alpine) e il pacchetto full screen (500 euro, display infotainment da 9,3” e cruscotto da 10”). Il navigatore è su richiesta per la versione evolution a 500 euro, mentre per la esprit alpine si può avere il pacchetto City Premium (500 euro, camera a 360° e assistente di parcheggio) e l’impianto audio Bose (500 euro).

Renault Clio 2024 E-Tech Esprit Alpine, dettaglio del sedile sportivo

LISTINO COMPLETO RENAULT CLIO

Ecco i prezzi definitivi per l'Italia della nuova Renault Clio per le diverse motorizzazioni. La versione SCe 65 CV è anche per neopatentati.

evolution techno esprit alpine SCe 65 17.250 euro TCe 90 17.950 euro 19.950 euro TCe 100 GPL 18.750 euro 20.750 euro E-Tech full hybrid 145 22.250 euro 24.250 euro 26.650 euro Blue dCi 100 19.900 euro

QUANDO ARRIVA Come dicevamo all’inizio, gli ordini di nuova Renault Clio sono aperti già da oggi. Le prime consegne avverranno dopo l’estate, nel mese di settembre.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 17/07/2023