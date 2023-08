Renault, cresce la gamma di app per l’infotainment

C’è chi, come Audi e Mercedes, fa sbarcare sui propri infotainment (e relativi store digitali) le app per smartphone più popolari, a cominciare da TikTok passando per Zoom e Angry Birds, e chi invece preferisce sviluppare internamente tutto il software che gira sul sistema operativo delle proprie auto, o comunque avere app esclusive che non si trovano da nessun’altra parte, come invece sta facendo Renault.

Renault, le nuove app per OpenR Link: una partita di Les Incollables

LE NOVITÀ Al catalogo attuale, la casa francese aggiungerà quattro nuove applicazioni pensate per l’intrattenimento dei passeggeri, scaricabili gratuitamente tramite lo store digitale di openR link, il sistema di infotainment basato su Google che ha debuttato sulla nuova Megane E-Tech Electric, e che pian piano arriva su tutti i nuovi modelli Renault, compreso il nuovo SUV Rafale.

SONGPOP Realizzata in collaborazione con Gameloft, studio di sviluppo del gruppo Vivendi, SongPop propone un quiz musicale interattivo tra i passeggeri dell’auto, utilizzando lo schermo dell’infotainment come schermata principale, le casse dell’auto per riprodurre indizi sulle canzoni, e il display dello smartphone per partecipare al gioco, sulla falsariga della serie Playlink per PlayStation (Sapere è potere, Frantics, Dimmi chi sei ecc.).

Renault, le nuove app per OpenR Link: Karacal per le audioguide

VEDI ANCHE

KARACAL Una app per chi ama conoscere i luoghi che visita, in macchina oppure a piedi. La app infatti geolocalizza delle “bolle sonore” quando si arriva in un determinato luogo, e tramite audioguide e podcast racconta la sua storia, che si tratti di un quartiere, di una città o di una zona di interesse storico. Al momento Karacal prevede oltre 6.000 “bolle sonore” per la Francia, ma immaginiamo che il suo database possa essere ampliato nei prossimi mesi/anni.

KABRIOL Pensata per i bambini dai 4 agli 11 anni, Kabriol è un’audioguida turistica che racconta storie (che vanno dai 6 ai 10 minuti) e contenuti più divertenti e brevi (meno di un minuto), intrattenendo e coinvolgendo i piccoli a bordo dell’auto durante i viaggi più lunghi. Anche in questo caso i contenuti al momento sono disponibili solo per la Francia.

LES INCOLLABLES Realizzato da Playbac, la app è la versione digitale dell’omonimo trivia da tavolo fatto di domande, indovinelli e sciarade, da giocare mentre si viaggia.

Nuovo Renault Rafale, il SUV coupé francese

TUTTE LE ALTRE Le nuove app presentate in queste settimane si aggiungono alle sette già disponibili sull’infotainment OpenR Link, tra cui Amazon Music (con 6 mesi di accesso gratuito) oppure Easypark, che ai nuovi utenti offre 5 euro di sconto sul primo parcheggio.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/08/2023