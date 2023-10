Renault Niagara Concept: non è per l'Italia, ma è importante. Ecco perché

Ad aprire la strada è Renault Kardian, SUV compatto destinato ai mercati dell'America Latina. L'offensiva globale di Renault, un marchio che ha l'internazionalità nel proprio dna, è tuttavia solo all'inizio. Entro il 2027, per le regioni extraeuropee, sono in programma 8 nuovi modelli. Kardian, poi qualcosa che assomiglierà a Niagara Concept, un pick-up esuberante nelle forme e tecnologico nella sua propulsione. E benché Niagara non sarà mai in vendita in Italia, merita un mini approfondimento (leggi fino in fondo). Intanto, un micro video di preview (clicca sulla foto di cover).

CAPOSTIPITE Niagara una concept car che preannuncia lo stile della futura gamma di veicoli basata sulla nuova piattaforma modulare del Gruppo Renault. Che si chiama CMA - Compact Modular Architecture – e che nasce dalla partnership siglata tra Renault e Geely nel 2022. Fungerà da base per i veicoli alto di gamma dei segmenti D ed E, nelle versioni a trazione anteriore ed integrale, dotati in particolare di motorizzazioni ibride.

AUDACE Con le sue curve generose e i dettagli cesellati, Niagara riflette un nuovo linguaggio stilistico che è al contempo emozionale e tecnologico. La calandra è tanto robusta quanto contemporanea, scolpita come una forma minerale con un esclusivo effetto 3D. Riporta la scritta Renault per esteso con una finitura di tipo ''pixel art'', che trae ispirazione dalla cultura pop. Firma luminosa a forma di sopracciglia: espressiva e vivace. Al posteriore, il tetto spiovente seguito dall’inclinazione pronunciata del montante del finestrino aggiunge un tocco di sportività. Niagara è inoltre ricoperta con un camouflage che si ispira alle linee e ai motivi del logo della marca: il colore verde rimanda all’avventura, il giallo allo sport, il grigio chiaro alla tecnicità. Il tutto su uno sfondo nero che evoca potenza.

DOUBLE HYBRID Dulcis in fundo, il motore. Niagara esprime una configurazione ibrida tutta particolare, battezzata E-Tech Hybrid 4x4, che consiste in un duplice adattamento tecnico: una motorizzazione ''mild hybrid advanced'' a 48 volt connessa alla parte anteriore, un motore elettrico supplementare a livello di retrotreno, a completare uno schema di trazione integrale elettrificata ottimizzato sia per le prestazioni in fuoristrada, sia per l'efficienza di esercizio, dal momento che il sistema E-Tech Hybrid 4x4 è registrato per compiere la metà dei percorsi quotidiani in modalità 100% elettrica. Maggiori dettagli? Sconosciuti, almeno per adesso. Piuttosto: dobbiamo aspettarci eventuali applicazioni anche su futuri modelli Renault ''nostrani''? Al momento, non sembra così: l'Europa viaggia come un treno verso il full electric. Mai dire mai, però...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/10/2023