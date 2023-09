Renault Grand Kangoo: il van francese ora anche 7 posti

All’IAA di Monaco 2023 Renault presenta Grand Kangoo, versione 7 posti del celebre van francese (qui la prova di Renault Kangoo 2021). Il nuovo modello vanta l’abitacolo e il bagagliaio più grandi di sempre, per rispondere alle esigenze dei clienti privati e degli operatori professionali. Renault Grand Kangoo sarà proposto con motore termico o in alternativa con propulsore elettrico E-Tech con 265 km di autonomia. Nei 25 anni in cui ha aperto la strada al segmento delle multispazio, Renault Kangoo è rimasto al passo con i tempi vendendo più di 4,4 milioni di unità in 50 Paesi in tutto il mondo.

Renault Grand Kangoo EV in carica

TAGLIA XXL Nuovo Grand Kangoo è sostanzialmente identico alla versione standard ed è dotato di tutti i dispositivi di sicurezza ed equipaggiamenti per migliorare il comfort di bordo. Tre veri sedili nella seconda fila e due nella terza (scorrevoli, ripiegabili e retrattili), per ospitare comodamente 7 adulti. Oltre 58 litri di vani portaoggetti accessibili, tra cui il cassetto portaoggetti scorrevole Easy Life e le vaschette sotto il pianale della seconda fila. Bagagliaio da 500 litri, nella versione a 7 sedili, espandibile fino a 3.750 litri rimuovendo i sedili posteriori e ripiegando il sedile del passeggero anteriore. Lunghezza di carico di 3,11 metri con il sedile del passeggero anteriore ripiegato. Infine, l’accesso alla terza fila è facilitato dalle due ampie porte scorrevoli da 83 cm (+18 cm rispetto a Kangoo standard), dai battitacco bassi e dai sedili ripiegabili della seconda fila.

Renault Grand Kangoo: gli interni

ELETTRICO E TERMICO Nuovo Grand Kangoo E-Tech Electric è alimentato da un motore da 120 CV con 245 Nm di coppia. La batteria agli ioni di litio da 45 kWh poi garantisce fino a 265 km di autonomia nel ciclo d’omologazione WLTP. Con una ricarica da 10 minuti a una stazione in corrente continua da 80 kW si recuperano circa 80 km. Infine, le batterie sono garantite per 8 anni o 160.000 km. Renault Grand Kangoo sarà disponibile anche con motore a combustione interna benzina e Diesel. Il primo da 130 CV e il secondo da 95 CV (qui il listino prezzi della versione 2021). Gli ordini di nuovo Grand Kangoo saranno aperti verso fine anno e le consegne partiranno ad inizio 2024 con listino prezzi ancora tutto da svelare.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 05/09/2023