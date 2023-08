IAA 2023, Renault presenta il nuovo Scenic: segui l’evento in streaming

In anteprima mondiale a Monaco di Baviera il nuovo SUV elettrico francese. Al debutto anche la versione a passo lungo di Kangoo

A pochi giorni dall’apertura delle porte del polo fieristico di Monaco, Renault ha confermato la gamma di veicoli presenti all’IAA Mobility 2023.

Renault a Monaco 2023: lo stand aperto al pubblico

LA PROTAGONISTA Lo sapevamo già, ma il modello più importante portato in fiera da Renault sarà il nuovo SUV elettrico Scenic E-Tech Electric, che la casa francese ha svelato in anteprima qualche settimana fa, mostrando il modello definitivo coperto da adesivi che ne nascondono - almeno in parte - le linee.

Nuova Renault Scenic E-Tech Electric, visuale di 3/4 anteriore

IN STREAMING Riflettori puntati sulla conferenza stampa di Renault, che si terrà il 4 settembre (nella giornata dedicata alla stampa e agli operatori di settore) alle 09:50 ora italiana. Interverranno Luca de Meo, CEO del gruppo Renault, Fabrice Cambolive, amministratore delegato di Renault, Gilles Vidal, responsabile design di Renault e Anne-Chloé Kort, product manager di Scenic E-Tech Electric. Per seguire la conferenza è sufficiente collegarsi al sito che Renault ha predisposto per l’occasione, all’indirizzo events.renault.com.

Nuovo Renault Rafale, il SUV coupé francese: visuale laterale

LE ALTRE Nel corso della fiera avremo modo di assistere al debutto di Grand Kangoo, versione a passo lungo della multispazio francese (svelata solo il 5 settembre), ma sarà anche possibile vedere da vicino gli ultimi modelli presentati da Renault: Nuovo Rafale, Nuovo Espace e Austral.

DOVE TROVARE RENAULT Lo stand in fiera si trova nel Padiglione A2 dell’IAA Summit a Monaco. In aggiunta, verrà allestito lo stand “electro pop rnlt” aperto al pubblico su Odeonsplatz, nell’IAA Open Space.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 31/08/2023