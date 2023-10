Renault Kardian, nuovo SUV compatto (ma non per l'Europa). Video

Non solo Europa e Asia, c'è pure l'America Latina nei piani della Régie. Ecco nuova Renault Kardian, un ''veicolo urbano compatto'' del segmento B che racchiude, per citare Renault, ''il dna del marchio nel design e nelle dotazioni''. Clicca Play sulla foto di cover per il video del reveal.

TEST DEL DNA Il frontale mette in risalto la nuova identità stilistica del marchio, con il logo “Nouvel’R” e un nuovo schema di illuminazione caratteristico. Nel complesso, Kardian vanta innovazioni e caratteristiche solitamente riservate ai veicoli di segmento superiore: cerchi da 17 pollici, una console alta con selettore di marcia ''e-shifter'', nonché impostazioni Multi-Sense che offrono diverse modalità di guida e otto opzioni di illuminazione ambientale. Renault Kardian è inoltre dotata di sei airbag e di 13 sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), come il sistema di avviso degli angoli ciechi e un sistema di telecamere multi-view.

NUOVO PIANALE Kardian inaugura una nuova piattaforma modulare e altamente versatile, che consentirà lo sviluppo di una gamma diversificata di modelli per numerosi mercati extraeuropei. Al momento del lancio, Kardian sarà caratterizzata da una combinazione meccanica innovativa: in Sud America, sarà lanciata con un motore a iniezione diretta da 1.0 litri a tre cilindri turbocompresso da 125 CV e 220 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico Efficient Dual Clutch (EDC).

EXTRA UE Renault produrrà Kardian prima nello stabilimento di Curitiba in Brasile e successivamente anche nello stabilimento di Casablanca in Marocco. Non è prevista, al momento, la commercializzazione né in Italia, nè in altri Paesi d'Europa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/10/2023