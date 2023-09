Renault Arkana restyling, via alle vendite. Cala il prezzo (ma non subito)

Per il MY24 del SUV coupé francese, tre allestimenti, due motori ibridi. Entry level (una volta in commercio) sotto i 30.000 euro

Nella sua sostanza, è sempre la solita Renault Arkana, ed è buona notizia, visto il gradimento riscosso sin qui. Cambiano casomai l'immagine, grazie a nuovi dettagli ed accessori di design e comfort. Cambia la modulazione degli allestimenti, cambia infine il prezzo di partenza (per la prima volta sotto quota 30.000 euro), benché solo in seguito. Aprono gli ordini di Arkana facelift (scopri come cambia fuori e dentro nel nostro articolo precedente): sempre due motorizzazioni ibride, ma tre gradi di equipaggiamento (solo due in fase di lancio).

Nuova Renault Arkana, il posteriore

MOTORI

Nessuna novità, dunque, per quanto concerne la gamma propulsori, ancora declinata nella versione ibrida leggera leggera, il 1.3 TCe 140 cv (benzina mild hybrid) con cambio automatico robotizzato a 7 marce, e nell'ibrido a maggiore tasso di elettrificazione, il 1.6 E-Tech 145 cv (benzina full hybrid), cambio automatico a 4+2 rapporti (4 per il motore termico, 2 per l'elettrico).

Arkana sempre mild hybrid o full hybrid

ALLESTIMENTI

La nuova gamma di Renault Arkana MY24 è composta da tre allestimenti: Evolution (in vendita successivamente), Techno ed Esprit Alpine.

VEDI ANCHE

EVOLUTION Proposta a partire da 29.750 euro (solo in edizione 1.3 TCe 140), una volta disponibile Arkana Evolution disporrà già di una buona dotazione di serie, compreso il sistema multimediale Renault Easy Link con navigazione inclusa e compatibilità Android Auto ed Apple CarPlay (quest’ultimo in modalità wireless). Il driver display digitale è sempre da 7 pollici, ma ora visualizza le informazioni su una superficie più ampia.

TECHNO Oltre al paraurti sportivo con lama aerodinamica in tinta carrozzeria, la versione Techno, disponibile a partire da 31.250 euro per la mild hybrid (motorizzazione full hybrid disponibile da 32.750 euro), si distingue soprattutto per i cerchi da 18 pollici ripresi dalle precedenti versioni R.S. Line ed E-Tech Engineered. Il logo e le scritte posteriori sono in color Cromo Satinato.

Renault Arkana Esprit Alpine, cerchi da 19''

ESPRIT ALPINE Fiore all'occhiello della gamma è l’allestimento Esprit Alpine, disponibile a partire da 36.150 euro e associato solo al 1.6 E-Tech full hybrid. Oltre alla lama del paraurti anteriore Grigio Satinato, la Esprit Alpine si distingue, all’esterno, per il badge specifico Grigio Scisto con bordo Nero Lucido posizionato sui coprimozzi dei parafanghi. Disponibili i nuovi cerchi da 19 pollici con motivo traforato. All’interno, i sedili sono un mix di pelle TEP scamosciata, con una percentuale maggiore di similpelle rispetto alle precedenti versioni alto di gamma R.S. Line ed E-Tech Engineered. I sedili sono impreziositi da cuciture orizzontali blu e dal logo Alpine sullo schienale. Le cinture di sicurezza si distinguono anche per la presenza di due strisce blu. I pannelli delle porte ed il volante sono invece caratterizzati da cuciture blu-bianche-rosse, mentre la parte della plancia di fronte al passeggero del sedile anteriore è rifinita con un sobrio ma elegante motivo effetto ardesia. A ognuno, la sua Arkana preferita.

Arkana Esprit Alpine, gli interni

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/09/2023