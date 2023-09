Renault: "L'auto come mezzo di connessione". Le novità Scenic E-Tech e Rafale in video

Per Raffaele Fusilli, AD di Renault Italia l'uomo resta al centro. La neutralità tecnologia come soluzione per ridurre la CO2

Per Renault l'elettrificazione resta un obiettivo d'importanza fondamentale. Per conquistare il mercato il marchio francese lancia l'ultima reinterpretazione della Scenic, questa volta abbinata a un sistema propulsivo E-Tech 100% elettrico (qui il nostro speciale). La video intervista con Raffaele Fusilli, Amministratore delegato Renault Italia, ci introduce alle scelte strategiche messe in atto dalla Losanga per i prossimi anni: dai nuovi modelli in esposizione Scenic e Rafale (qui il nostro approfondimento), passando dal concetto di neutralità tecnologica per combattere la CO2 e arrivando al progetto hi-tech di rendere l'auto sempre più interconnessa.

Pubblicato da La Redazione, 05/09/2023