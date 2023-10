Citroen e:C3: l'auto elettrica da 23.900 euro vista dal vivo

È Non una citycar limitata all'uso cittadino, quale potrebbe essere per esempio la Dacia Spring, ma una vera auto elettrica tuttofare a un prezzo di partenza di 23.900 euro: era tanto che l'aspettavamo e ora la nuova Citroen e:C3 2024 l'abbiamo vista dal vivo. Ecco che cosa porta in dote e che cosa sacrifica sull'altare del prezzo d'acquisto più conveniente.

Nuova Citroen e:C3 2024, 3/4 anteriore dall'alto

Tutto nuovo il design della Citroen e:C3 di quarta generazione, che combina linee tondeggianti, ma meno ''gonfie'' che in passato, con luci anteriori e forme globalmente più squadrate, ispirate alla concept Citroen Oli che vi abbiamo mostrato in video. All'interno, la seduta è alta (dieci centimetri in più della media del segmento, dice la Casa) e l'impressione è di avere tanto spazio a disposizione. Gli arredi, però, sono all'insegna del minimalismo e della razionalità, che in più di un particolare tradiscono una grande attenzione ai costi di produzione. Il colpo d'occhio non è male, ma dominano plastiche dure lasciate in larga parte a nudo. La parte centrale della plancia, rivestita in una sorta di tessuto traforato, è apprezzabile allo sguardo, ma non fa miracoli. In questo senso il costo aggiuntivo delle batterie è stato assorbito attraverso un affinamento dei materiali e dei metodi produttivi che raggiungono lo scopo, sacrificando però, almeno in parte, la ricerca dell'effetto wow.

LE TECNOLOGIE Originale la strumentazione, che prevede davanti al guidatore un display molto sottile con le informazioni di marcia essenziali. Citroen lo chiama head-up display, ma non ha molto a che vedere con quei sistemi che proiettano le informazioni sul vetro. Era dai tempi della Fiat Tipo DGT che non vedevo qualcosa di simile. Due le possibilità in fatto di infotainment, in base all'allestimento dell'auto. Sul livello You è di serie un supporto per lo smartphone che, grazie alla tecnologia di prossimità NFC, riesce ad attivare una particolare app e il collegamento con il vostro telefonino per permettervi di usarlo tramite i comandi al volante. La Citroen e:C3 in allestimento Max ha invece un sistema di infotainment indipendente, con un display touch da 10,25'': con menu a widget come i cellulari, navigazione, servizi connessi e la compatibilità con Apple Carplay e Android Auto.

Nuova Citroen e:C3 2024, volante e schermo dell'infotainment

Quello su cui Citroen non ha badato a spese è l'accoglienza degli ospiti, adottando per la prima volta su un'auto del segmento B le sospensioni Citroen Advanced Comfort. La loro particolarità è di utilizzare smorzatori idraulici in luogo dei classici tamponi di fondocorsa elastici in gomma. In questo modo, partecipano con le normali molle e ammortizzatori all'assorbimento delle sollecitazioni più secche, rendendo l'auto più confortevole sullo sconnesso. Sull'allestimento top di gamma completano la dotazione i sedili Citroen Advanced Comfort, che aggiungono uno strato superficiale di schiuma spesso 15 mm a creare una sorta di ''topper'' sull'imbottitura strutturale sottostante, così da fornire un miglior sostegno nei lunghi viaggi.

AUTONOMIA E RICARICA Parte della riduzione del costo dipende dalla batteria da 44 kWh di capacità, che è del tipo LFP (iniziali di litio ferro fosfato), più economiche ma anche un po' meno performanti di quelle al litio tradizionali. Nonostante ciò, l'autonomia raggiunge i 320 km e la ricarica dal 20 all'80% va da 26 minuti a 4 ore e 10 minuti, secondo la potenza della colonnina, dichiara Citroen. Da una normale presa domestica, i tempi si allungano e se anche un dato ufficiale non è stato comunicato, vista la potenza e la capacità dell'accumulatore potete aspettarvi di dover lasciare l'auto attaccata quasi 20 ore per una ricarica completa.

Nuova Citroen e:C3 2024 in ricarica

AIUTI ALLA GUIDA La dotazione di aiuti alla guida, pur abbastanza completa, non arriva a una guida assistita di livello 2. Ci sono la frenata automatica, gli abbaglianti automatici, il riconoscimento dei limiti di velocità e il limitatore della stessa, oltre a un assistente al mantenimento di corsia. Nemmeno a richiesta, però, si possono avere un vero cruise control adattivo e un sistema che mantenga l'auto al centro della corsia autonomamente. La Citroen e:C3 si limita a girare leggermente il volante se state per uscire dalla corsia senza aver azionato gli indicatori di direzione. Oltre a dirvi se siete distratti o se avete bisogno di una pausa.

Nuova Citroen e:C3 2023 arriva sul mercato con un'offerta molto semplice: due soli allestimenti, You e Max con prezzi a partire da 23.900 euro. Nel corso del 2025 arriverà una terza versione con autonomia ridotta a 200 km e un prezzo di 19.990 euro. Nel frattempo, la scelta più furba potrebbe essere proprio la versione base, con clima automatico e sensori di parcheggio posteriore. L'allestimento Max offre oggettivamente di più. Infatti, oltre a una caratterizzazione estetica ad hoc aggiunge al pacchetto i sedili Advanced Comfort, l'infotainment con navigatore, tergi e clima automatici, ricarica wireless per gli smartphone compatibili e, soprattutto, il sedile posteriore reclinabile 60/40, che potrebbe fare molto per aumentare occasionalmente la capacità di carico. Peccato che il prezzo di questa seconda versione non sia stato ancora comunicato: solo quando lo sapremo potremo decidere se ne vale la pena oppure no. Del resto, l'arrivo nelle concessionarie è previsto tra aprile e giugno 2024.

Motore elettrico Potenza massima di sistema 113 CV Coppia massima di sistema n.d. Velocità 135 km/h 0-100 km/h 11 secondi Autonomia 11,8 l/100 km Ricarica dal 20 all'80% 4h10' a 7 kW; 2h50' a 11 kW; 26' a 100 kW in CC Cambio Assente Trazione Anteriore Dimensioni 4,01 x 1,76 x 1,57 m Bagagliaio Da 310 litri Peso - Prezzo Da 23.900 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/10/2023